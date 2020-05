Congo-Kinshasa: Justice - Daniel Shangalume alias "Massaro" devant le Parquet Général aujourd'hui

C'est une histoire bien triste pour un haut cadre au sein du Ministère du Budget. Membre influent de l'Union pour Nation Congolaise et chargé d'étude dans le ministère que chapeaute Beaudouin Mayo, Daniel Shangalume Nkingi, alias "Daniel Massaro Gombe na Gombe", est accusé d'être impliqué dans le scandale financier de 100 jours qui implique également son oncle et Directeur de cabinet du Chef de l'État, Vital Kamerhe. En cavale depuis plus d'un mois, contre toute attente, il a été arrêté finalement à Kenge, dans le Kwango, où les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur lui, depuis vendredi dernier. Après avoir passé ses premières nuits à l'ANR, il doit être entendu sur PV dès ce lundi 18 mai 2020, au Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete.

Ce candidat malheureux à la Députation provinciale dans la commune de la Gombe, faisait l'objet d'un mandat d'amener émis par le Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, qui souhaitait l'entendre sur sa participation dans les enquêtes en rapport avec le détournement présumé des fonds alloués au programme de 100 jours, lancé en 2019, par le Président Félix Tshisekedi. D'après les sources concordantes, ce sont des appels téléphoniques qui auraient permis son arrestation. Depuis sa fuite, lui et certains membres de sa famille seraient mis à l'écoute pour raison d'enquêtes.

Le 10 mars dernier, Daniel Massaro devait être entendu par le Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, mais avait-il brillé par son absence. Aussitôt, un mandat d'amener a été lancé contre lui. Ce jeune homme est soupçonné d'avoir mis en relation Vital Kamerhe et Samih Jammal, tous deux cloués à Makala depuis plus d'un mois, pour détournement d'argents destinés au programme de 100 jours dans le volet montage des maisons préfabriquées dans certaines provinces de la RDC. Avec son arrestation, cette saga judiciaire qui implique Kamerhe et Samih Jammal devient très palpitante. D'aucuns espèrent voir la vérité triompher au grand jour.