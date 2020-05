Algérie: APN - Séance plénière du 31 mai au 4 juin consacrée à l'examen du projet de loi portant Règlement budgétaire de 2017 et du PLFC

Alger — Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a décidé, lors d'une réunion tenue dimanche, présidée par M. Slimane Chenine, président de l'APN, la tenue d'une séance plénière du 31 mai au 4 juin 2020 consacrée à l'examen des projets de loi portant Règlement budgétaire pour l'exercice 2017 et de loi de Finances complémentaire (PLFC), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le bureau de l'APN a soumis le PLFC à la commission des finances et du budget et mis au point le calendrier des travaux de l'APN, note le communiqué.

Le bureau a également soumis la décision du Conseil Constitutionnel relative au remplacement d'un député, suite au décès de ce dernier, à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés et pris connaissance de l'avis de ladite commission sur des déclarations d'incompatibilité avec le mandat parlementaire pour de nouveaux députés.

Lors de cette réunion, M. Chenine a évoqué le développement de la situation pandémique (Covid-19) et les retombées sur la santé, l'économie et la société, mettant en avant les dispositions et les mesures sanitaires ayant été prises par l'Algérie dans plusieurs secteurs, la vigilance et la solidarité, conclut la source.