Algérie: La pandémie du COVID-19 a révélé toute l'importance que revêtent les TIC

M.Boumzar a souligné, dans un message à l'occasion de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information célébrée le 17 mai de chaque année, que ce contexte avait été l'occasion de révéler "toute l'importance" que revêtent les TIC, particulièrement à travers la mise en œuvre de solutions de travail, d'enseignement et de réunion à distance, ajoutant qu'il en est de même des plateformes de commerce électronique et de e-paiement.

Le ministre a fait remarquer que la commémoration de cette journée intervient, cette année, dans un contexte mondial particulier induit par la pandémie du Covid-19 "qui rend impossible l'organisation des événements physiques habituels".

Indiquant que l'évènement est placé cette année sous le thème "Les technologies au service du développement durable", M. Boumzar a souligné que cela "nous interpelle en notre qualité d'acteurs agissants de ce secteur, sur la manière dont les avancées enregistrées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), que nous nous efforçons, par nos efforts conjugués à rendre plus accessibles, telles que la 5G, les transports intelligents, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, puissent aider notre pays à atteindre plus rapidement les Objectifs de développement durable (ODD) assignés par les Nations Unies, à l'horizon 2030, et au-delà, de concourir à l'amélioration du quotidien de nos concitoyens, favorisant ainsi, leur intégration, de façon efficiente, dans les politiques publique de développement social et économique".