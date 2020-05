Angola: Le pays réitère sa coopération avec la Norvège

Luanda — Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a réitéré ce dimanche le souhait de l'exécutif angolais de continuer à approfondir les liens d'amitié et de coopération avec le gouvernement norvégien.

Dans une note de félicitations, à l'occasion de la fête nationale de la Norvège, qui est célébrée aujourd'hui (17 mai), João Lourenço souligne les efforts que le roi et le gouvernement de la Norvège ont déployés pour garantir aux citoyens de ce pays le niveau élevé de qualité de vie dont ils bénéficient.

La date du 17 mai 1814 marque la signature de la Constitution de Norvège.

Dans la note, l'homme d'État angolais considère la date comme l'un des moments les plus importants du peuple norvégien et félicite, au nom du peuple angolais, de l'exécutif et en son nom propre, le peuple, le gouvernement et le roi de ce pays européen.

L'Angola et la Norvège ont établi des relations diplomatiques en 1977. En plus de coopérer dans le secteur pétrolier, les deux États ont un partenariat dans le domaine des droits de l'homme et ont signé en 2016 un mémorandum d'entente sur les consultations publiques.