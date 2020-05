Congo-Kinshasa: Reprise de l'année scolaire 2019-2020 - Le Gouvernement Central en pleine tractation

Appuyant les efforts menés par la Cellule de riposte contre la pandémie du Coronavirus, Félix-Antoine Tshisekedi, Chef de l'Etat Congolais, a émis, tout récemment, le vœu d'une reprise imminente des cours aux niveaux primaire et secondaire.

Travaillant en synergie avec des services spécialisés pour relever ce défi, Willy Bakonga, Ministre d'Etat en charge de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), a laissé entendre la prochaine relance dans les provinces non touchées par le Covid-19 avant qu'elle ne s'en suive progressivement des provinces atteintes par ce danger invisible et mortel.

Déjà, déclare Willy Bakonga en guise de bonne nouvelle, l'année scolaire 2019-2020 a comptabilisé 150 jours sur les 180 minimum requis pour son organisation conformément aux statistiques présentés par l'Unesco.

Il sera donc, après des réunions de réflexion, d'adopter une mesure définitive sur la reprise des cours, qui a connu l'avènement de la gratuité de l'enseignement, sur l'ensemble du territoire national.

Toutefois, a-t-il précisé, les finalistes de primaire et secondaire passeront bel et bien leur phase d'examen distinct (TENAFEP et EXETAT) et bénéficient, d'ailleurs, des programmes E-Class pour s'y préparer.