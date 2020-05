Angola: COVID-19 - La municipalité de Luanda en tête de liste des personnes infectées

Luanda — Avec 15 cas actifs, cinq rétablis et un décès, la municipalité de Luanda est en tête de la liste des personnes infectées par covid-19 en Angola, ce qui fait un total de 21 personnes infectées dans cette localité.

Il s'agit de 14 cas positifs, deux guéris et un mort dans le district urbain de Maianga, l'Ingomboata compte deux patients guéris et le district urbain de Sambizanga a deux cas (un actif et un rétablis).

Selon le bulletin épidémiologique de la Commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19 arrivé à Angop, la municipalité de Belas se classe au deuxième rang, avec un total de 12 cas positifs (cinq actifs, six guéris et morts).

La municipalité de Talatona figure également sur la liste, avec 10 personnes infectées, dont six sont actives et quatre rétablies, tandis que Cazenga compte six cas actifs.

Kilamba Kiaxi a quatre cas positifs (trois actifs et un guéri).

Au total, l'Angola compte 48 cas positifs de covid-19, dont 29 actifs (cliniquement stables), 17 patients se sont rétablis et deux sont décès.