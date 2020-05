Congo-Kinshasa: Lutte contre COVID-19 - Alexey SENTEBOV remet des dons à la Cellule rd-congolaise de riposte

"La Russie, pour sa part, continuera d'aider les pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19 par tous les moyens possibles", c'est ce qu'a déclaré M. Alexey SENTEBOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie en République Démocratique du Congo, à la cérémonie de remise des dons à la Cellule rd-congolaise de riposte contre le Coronavirus. Laquelle cérémonie coïncide avec le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo-Kinshasa.

La RDC, rappelle M. SENTEBOV, frappée par les épidémies d'Ebola, de Rougeole, de Choléra et maintenant de nouveau Coronavirus, causant de dizaines de milliers de morts, au total, mérite un soutien. Car, poursuit-il, dans telles circonstances, "il faut unir nos efforts en vue de la riposte à la pandémie et de l'amélioration de la situation sanitaire dans la République". C'est dans cet ordre qu'il a, au nom du Gouvernement de Russie, procédé à la remise du premier lot de matériel médical qui comprend plus de 28.000 unités de consommables de laboratoire et plus de 8.000 unités d'équipements de protection individuelle. Il s'agit de combinaisons de protection, de respirateurs, de masques complets réutilisables, de filtres, de gants, etc. Alexey SENTEBOV a également

Informé que ce mois-ci, "nous attendons également l'arrivée au port de Matadi de deux laboratoires microbiologiques mobiles, doté des équipements russes les plus modernes pour des diagnostics express". Ci-après, l'intégralité du discours de M. Alexey SENTEBOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie en République Démocratique du Congo, à l'occasion de la cérémonie de remise des dons de Moscou à Kinshasa.

Discours de l'Ambassadeur de la Fédération de Russie à la cérémonie de remise des dons à la Cellule rd-congolaise de riposte contre le Coronavirus

Excellence Monsieur le Ministre de la Santé de la République Démocratique Congo,

Excellent Monsieur l'Envoyé du Chef de l'Etat,

Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de Recherche Biomédicale,

Mesdames, Messieurs dans vos rangs et qualités respectifs,

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année est marquée par le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et la République Démocratique du Congo, et je suis sur que le virus mortel ne constitue pas une raison de se rendre au désespoir.

Par contre, la situation actuelle présente une opportunité de réaffirmer notre amitié et les liens entre nos peuples qui sont traditionnellement amicaux.

La pandémie de Coronavirus a touché presque tous les pays et tous les continents, et la lutte contre cette infection dangereuse nécessite de gros moyens financiers, d'équipements modernes et de solides compétences.

Bien évidemment qu'un fardeau extrêmement lourd s'est abattu sur les pays d'Afrique, notamment sur la République Démocratique du Congo qui est frappée par la crise quadruplée.

Les épidémies d'Ebola, de Rougeole, de Choléra et maintenant de nouveau Coronavirus ont déjà causé des dizaines de milliers de morts en total. Dans telles circonstances, il faut unir nos efforts en vue de la riposte à la pandémie et de l'amélioration de la situation sanitaire dans la République.

Je tiens à rappeler qu'en marge du premier sommet historique Russie-Afrique en octobre dernier à Sotchi, la Cheffe du Service Fédéral pour le contrôle de la protection et du bien-être des consommateurs (Rospotrebnadzor), Mme Anna POPOVA, et le Ministre de la santé de la RDC, S.E.M. Eteni LONGONDO, ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des maladies infectieuses et de la surveillance des infections dangereuses. Le financement de plus de 6 millions de dollars est réservé pour ces activités.

Les virologues russes ont visité la RDC à plusieurs reprises. Ils ont eu des rencontres avec des spécialistes locaux et examiné, d'une manière approfondie, les besoins sanitaires de la République.

Aujourd'hui, au nom du Gouvernement de Russie je procède à la remise du premier lot de matériel médical qui comprend plus de 28.000 unités de consommables de laboratoire et plus de 8.000 unités d'équipements de protection individuelle.

Il s'agit de combinaisons de protection, de respirateurs, de masques complets réutilisables, de filtres, de gants, etc.

Je voudrais vous informer que ce mois-ci, nous attendons également l'arrivée au port de Matadi de deux laboratoires microbiologiques mobiles, doté des équipements russes les plus modernes pour des diagnostics express.

En outre, dans les meilleurs délais, la Russie fournira à la République Démocratique du Congo des systèmes de test pour diagnostiquer et détecter des infections particulièrement dangereuses y compris le COVID-19, l'Ebola, le choléra, le paludisme, la dengue et d'autres.

De plus, avant la fin de l'année nous prévoyons une série de livraisons d'appareillage scientifique moderne, y compris des boîtes de sécurité, du matériel pour la PCR et l'ELISA, des préparations de diagnostic et aussi de former des spécialistes congolais.

Pour conclure, je tiens à rappeler que la seule façon de vaincre le virus est d'arrêter les querelles et les conflits armés que ce soit locaux ou internationaux, d'abandonner la politique destructive des sanctions, de s'unir et de combattre ensemble.

La Russie, pour sa part, continuera d'aider les pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19 par tous les moyens possibles.

Je vous remercie de votre attention.

Alexey SENTEBOV

Ambassadeur de la Fédération de Russie en République Démocratique du Congo