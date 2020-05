Congo-Kinshasa: Georges Kapiamba - «Chacun de nous deviendra le gendarme de la bonne gouvernance

Dans une interview qu'il a accordée au quotidien La Prospérité, Me Georges Kapiamba, Coordonnateur de l'ACAJ, a glissé quelques mots en rapport avec l'affaire judiciaire qui défraie la chronique d'actualité en République démocratique du Congo. Parlant de la première audience de Vital Kamerhe, Directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, ce juriste a tenu tout d'abord à saluer le respect des principes d'un procès qu'il qualifie de "juste et "d'équitable".

En outre, il estime que tout s'est bien déroulé conformément à la loi. Plus loin, Kapiamba a laissé entendre que dorénavant, des ministres, des mandataires publics et autres agents de l'Etat doivent retenir que les auteurs de corruption et détournement de deniers publics ne trouveront plus de sanctuaire et que la justice le traquera au nom du peuple congolais.

Décidément, le Président de l'ACAJ semble être convaincu des efforts fournis par le nouveau régime. «Les actuels dirigeants ou gestionnaires des biens de l'Etat feront désormais attention aux actes qu'ils vont poser», prévient-il.

Avant de renchérir : « La population refait sa confiance dans la justice de sorte que, des citoyens et citoyennes se comporteront de plus en plus en lanceurs d'alerte sur les actes de corruption, de détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite... . Chacun de nous deviendra le gendarme de la bonne gouvernance afin que la prédation des richesses nationales au profit d'un petit groupe d'individus cesse».