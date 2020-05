Congo-Kinshasa: Les notables du Grand Equateur apportent leur soutien à l'Honorable Guy LOANDO MBOYO

Très agréablement surpris et émus par l'humanisme de l'honorable Sénateur, Me Guy Loando Mboyo qui, en moins d'une année, est parvenu à réaliser de nombreuses actions en faveur de l'ensemble de ses concitoyens, en général et, de couches les plus défavorisées de la population, en particulier, dans plusieurs provinces du pays, le collectif de notables du grand Equateur s'était réuni le vendredi 15 mai dernier pour lui apporter leur soutien. Ils ont, à l'occasion, lancé un appel pathétique et fraternel aux ressortissants de la province du grand Equateur, en particulier, et de tous les Congolais, en général, de soutenir et d'adhérer à la vision humaniste de l'Honorable Guy Loando et sa Fondation Widal en vue de faire échec au plan machiavélique de ses détracteurs. Ci-dessous, l'intégralité de leur message.

Déclaration de soutien à l'honorable Guy Loando par la Notabilité du Grand-Equateur

Nous, membre du Collectif des notables du Grand Equateur, nous nous sommes réunis ce vendredi 15 mai 2020 pour évaluer la situation du développement du Grand Equateur depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Après examen objectif de l'état des lieux, il ressort ce qui suit :

Le Collectif des notables du Grand Equateur, note avec satisfaction et étonnement qu'en moins d'une année seulement, l'honorable sénateur, monsieur Guy Loando Mboyo, épris d'humanisme, de l'amour du prochain qui le caractérisent et pas compassion à ses pairs de la RDC en général, et du Grand Equateur en particulier, a réussi à réaliser, à travers sa Fondation Widal, des actions salvatrices. A titre illustratif :

La construction du bâtiment qui abritera l'Assemblée Provinciale de la Tshuapa, l'érection d'un Stade moderne et multidisciplinaire à Boende ;

La distribution des motos, panneaux solaires et beaucoup d'autres choses à toutes les paroisses du Diocèse de Bokungu-Ikela et aux paroisses d'autres confessions religieuses notamment protestante, Kimbanguiste, Eglise de Réveil et d'autres à Bokungu ;

La construction d'une école moderne dotée de tous les matériels didactiques et informatiques à Mbandaka : « Le perroquet » ;

La réhabilitation du Groupe scolaire « Liziba » à Mbandaka et de nombreuses autres activités au Kasaï, Bas-Uélé, Equateur, Haut-Uélé ;

L'octroi des bourses d'étude aux lauréats de l'examen d'Etat 2019 de 6 territoires que compte la Province de la Tshuapa. La prise en charge originaire de la Tshuapa à Kinshasa ;

Le financement de quelques entrepreneurs et l'octroi de micro-crédit aux membres de Widal Fondation à Kinshasa ;

La prise en charge total de plus de 2000 membres pour la formation à de différentes filières à Kinshasa ;

Visite des orphelinats appuyé par la distribution des biens de premières nécessités, nourritures, matelas, couvertures ; médicament etc., à Kinshasa ;

Prise en charge de plus de 50 femmes vivant en état de précarité à Limete « Pakadjuma » ;

Opération d'assainissement de l'environnement avec « Kin Bopeto » à Mont-Fleury » à Kinshasa ;

Pour rendre l'eau potable disponible à Kinshasa un contrat avec Mutombo Dikembe dans le cadre de AQUATAP consistant à installer des points d'eau potable dans les provinces reculées ;

Ouverture d'une agence bancaire «Raw Banque» à Boende/Tshuapa

Insertion sociale et formation de plus de près 100 jeunes filles et garçons à travers les stations de cirage à Kinshasa,

Production 10.000 kits scolaires dispatchés entre les provinces de Kinshasa, Tshuapa, Kasaï, Bas-Uele et Equateur.

Des actions caritatives opérées dans les cliniques, prisons et maternités, et paiement des frais pour certains malades ;

La fluidité alimentaire et l'assainissement de certains centres qui étaient dans un état pitoyable,

L'ouverture de la représentation Widal dans le haut-Uélé à Isiro ;

La dotation de 6 hors-bords du gouvernorat de Boende, province de la Tshuapa ;

La construction du Pont Lolo reliant le Territoire de Bokungu et Djolu ;

Installation des kits de lavage des mains dans les arrêts des bus à Kinshasa ;

La remise de 2 ambulances au Secrétariat Technique de la Riposte au covid-19 à l'INRB ;

Construction des bornes Fontaines dans les communes de Lemba, Limete, Kimbanseke, N'sele ainsi que la remise des masques, cache-nez aux chauffeurs, motocyclistes et membres de Widal Fondation ;

Actions de sensibilisation en audiovisuel avec la campagne « Corona ne passera pas par moi » ; en diverses langues ; français, Kikongo, Lingala ; Swahili et Tshiluba ;

La rédaction et la publication du Tribune sur« l'après la pandémie due au corona virus ».

Le Collectif des notables du grand Equateur qui soutient totalement et inconditionnellement les actions de l'honorable Sénateur Guy Loando, lance, ainsi un pathétique appel à tous les ressortissants du Grand Equateur, et pourquoi pas tous les citoyens de la République Démocratique du Congo à la vision humaniste prônée par la Fondation Widal et de faire échouer le plan machiavéliques de ses détracteurs.

Le Collectif du Grand Equateur lance un appel fraternel à tous les ressortissants de la Province de l'Equateur dans sa diversité politique et socioculturelle, d'œuvrer pour l'unité, la solidarité et la cohésion entre eux, condition sine qua non pour tout développement de la Province du Grand Equateur.

Que Dieu bénisse l'honorable Sénateur monsieur Guy Loando Mboyo et sa Fondation Widal !

Honorable Sénateur, Maître Guy Loando Mboyo, «Mokako Swa !»