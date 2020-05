Congo-Kinshasa: Pétition contre Kabund - Vital Kamerhe invite les militants de l'UNC à soutenir l'UDPS

Visiblement, le Président de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC), Vital Kamerhe est contre la destitution de Jean-Marc Kabund de son poste de 1er Vice-président du Bureau de la Chambre basse du parlement. Depuis sa cellule de la prison centrale de Makala, le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a fait rédiger un communiqué via son Secrétariat général, dans lequel il appelle tous les militants de sa formation politique à apporter leur soutien à l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti partenaire dans l'alliance CACH. Il dit suivre avec attention l'actualité politique de la RDC au niveau de la Chambre basse du parlement avec la motion de défiance contre son Premier Vice-président, membre du parti partenaire UDPS et ne peut rester indifférent. « Il rappelle aux alliés du FCC-CACH que toute coalition est un chemin parsemé d'embûches et qui demande de part et d'autre beaucoup de retenue et de sagesse en vue de toujours privilégier les intérêts supérieurs de la Nation à travers un dialogue permanent», conseille Kamerhe.

Par ailleurs, il invite les Députés de l'UNC membres du Groupe parlementaire CACH, à encourager une voie de sortie de la sagesse pour cette crise dans l'intérêt de préserver la stabilité de la coalition FCC-CACH.

Lisez, ci-dessous, le communiqué du Président National de l'UNC du 16 mai 2020 concernant la motion de défiance contre le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale.

UNION POUR LA NATION CONGOLAISE

«U.N.C

Parti politique enregistré par l'Arrêté Ministériel n°11 du 19 juin 2010

Secrétariat Général

COMMUNIQUE DU PRESIDENT NATIONAL DE L'UNION POUR LA NATION CONGOLAISE DU 16 MAI 2020 CONCERNANT LA MOTION DE DEFIANCE

CONTRE LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Le Président National de I'UNC suit avec attention l'actualité politique de notre pays au niveau de la Chambre Basse du Parlement avec la motion de défiance contre son Premier Vice-président, membre du parti partenaire UDPS et ne peut rester indifférent.

Il invite les militants de l'UNC à apporter leur soutien à l'UDPS, parti partenaire dans l'alliance CACH.

Il rappelle aux alliés du FCC- CACH que toute coalition est un chemin parsemé d'embuches et qui demande de part et d'autre beaucoup de retenue et de sagesse en vue de toujours privilégier les intérêts supérieurs de la nation à travers un dialogue permanent.

C'est pourquoi, il invite les Députés de l'UNC, membres du Groupe parlementaire CACH, à encourager une voie de sortie de la sagesse pour cette crise dans l'intérêt de préserver la stabilité de la Coalition FCC-CACH.

Enfin, le Président National de l'UNC réitère son soutien à la coalition FCC-CACH, gage de réussite dans l'exécution de notre programme conjoint du Gouvernement aux fins de rencontrer les attentes de nos compatriotes

Fait à Kinshasa., le 16 Mai 2020

Pour le Président National, l'Honorable Vital KAMERHE,

Honorable Aimé BOJI SANGARA

Secrétaire Général ai