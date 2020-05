Gabon: LBV - Le Premier ministre inspecte les travaux de voiries

Le samedi 16 mai dernier était une journée d'endurance pour le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale. Il a contrôlé l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la Route nationale 1 (RN1) et des voiries de Libreville. Il était, à cet effet, accompagné des ministres des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, des Finances, Jean-Marie Ogandaga, de l'Environnement, Lee White et du ministre délégué des Infrastructures, Françoise Assengone Obame.

Le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Békalé a inspecté les travaux de réhabilitation des voiries de la capitale gabonaise, Libreville. Plusieurs quartiers ont été en effet visité pour le contrôle des travaux. Il s'agit par exemple de Nzeng Ayong : Fin goudron - Carrefour Alandji, Carrefour Bethaisaida, Chez les sœurs, Dragages et derrière le stade de Nzeng Ayong, et à la satisfaction des habitants de Montalier. « Nous sommes très contents en ce qui concerne le développement de la route. La présence du Premier ministre nous donne plus d'espoir de voir les travaux aller à leur terme. Il y a de quoi à être heureux. Nous avons un lycée et notre souhait en toute honnêteté, est que les travaux aillent jusqu'au bout » lance Latycha Mdjidja avec un sourire d'espoir, qui d'ailleurs, salue la présence des autorités qui sont venues inspecter les travaux.

Les travaux en ces différents lieux ont considérablement avancé aux dires des autorités gouvernementales qui étaient sur place. Julien Nkoghé Békalé est sur tous les fronts. Les membres de son gouvernement et lui sont solidaires pour mener à bien, les missions qui sont les leur. « La crise du Covid-19 est là mais elle ne doit pas nous faire oublier les autres priorités du gouvernement. J'ai reçu des instructions du chef de l'Etat. Tout en continuant la lutte contre la Covid-19, nous devons accélérer les autres chantiers prioritaires que sont l'insalubrité publique, les voiries, la route et la santé », a-t- il souligné aux médias.

Ce projet des voiries, faut-il le souligner, rentre dans le cadre du financement par la United Kingdom Export Finance (UKEF) des travaux d'aménagement, d'entretien et de réhabilitation de 112 voiries urbaines de Libreville-Akanda-Owendo. 25km de routes ont déjà été bitumés sur les 88km prévus et 10 km sont en cours de travaux.