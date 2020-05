Congo-Kinshasa: Meschack Elia - « Le défenseur qui me complique beaucoup c'est Glody Ngonda... »

Depuis un certain temps, en cette période de confinement, les internationaux congolais se succèdent l'un après l'autre dans Léopardleader, sur Instagram, pour parler chacun non seulement de sa carrière professionnelle, mais aussi et de ses débuts et parcours à l'équipe nationale, et les perspectives d'avenir.

Le jeudi 14 mai, c'était le tour de Meschak Elia, le roi de vitesse, auteur d'une très bonne Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, mais qui a disparu aussitôt, avant de réapparaître une année plus tard en Suisse, où il évolue au sein de la formation de Young Boys BSC.

Dans son live, le meilleur joueur du Championnat d'Afrique des Nations Chan Rwanda 2016, a parlé de tout et de rien, faisant même beaucoup d'éloges à ses coéquipiers, dont l'ancien latéral droit de l'AS V.Club, Glody Ngonda Muzinga qui, selon lui, c'est un défenseur qui le complique très souvent s'il amorce ses actions en attaques.

Meschack Elia a commencé d'abord par parler de ses débuts : « j'ai commencé ma carrière dans la commune de N'sele dans une équipe du quartier, affiliée à l'Entente urbaine de football de Kinshasa EUBAKIN-Tshangu. C'est en cette période-là que j'ai participé au tournoi Airtel jeunes talents, puis, je suis allé chez Jogari, avant d'être recruté par Don Bosco ».

Pour aller au Chan, Meschak Elia, alors moins connu du grand public, avait été sélectionné par Florent Ibenge comme joueur de Don Bosco, mais après le Chan, il est devenu directement joueur de Mazembe : « Patrice Carteron me faisait déjà venir aux entraînements de Mazembe, mais le Président Moïse Katumbi disait à Carteron que j'étais encore petit. Après le Chan, le président avait compris que je n'étais plus petit ».

Quels sont les rêves de Meschack Elia...

L'international congolais de 23 ans dit que son rêve est de jouer dans un grand club en Espagne, de jouer dans le top 5 clubs anglais : « j'ai besoin d'affronter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Je vais vraiment faire face à ces deux grands joueurs du monde, d'où ma détermination de jouer dans le top 5 anglais et espagnole. CR7 est un joueur qui m'a marqué depuis le bas âge. C'est vrai que je suis Barcelonais, mais quand je le suis, je n'aime pas qu'on me dérange».

Un mot pour ses coéquipiers...

Parlant de ses coéquipiers, voici les bribes des paroles de Meschak : « les joueurs qui m'ont impressionné, avec qui nous avons joué ensemble, sont nombreux. Actuellement, il y a Muleka qui est au top, il y a aussi Isaac Tshibangu qui joue bien, Tuisila de Vita, il y a des joueurs de Lupopo qui sont aussi là, Sans oublier Djo Issama, donc ils sont nombreux et je prie pour qu'ils progressent de l'avant. Au sujet de Mputu "Touré", je veux qu'il continue à jouer. Il aura 35 en décembre. Même mon club ici le connaît. Mon directeur technique m'a dit qu'il voulait le recruter. Donc, je souhaite qu'il joue encore. Il nous a toujours donné beaucoup de conseils ».

Le système de jeu de Meschack Elia

«Mon système de jeu, je préfère jouer comme un ailier gauche dans un classement de 4-3-3. Et ici, le vous dit, le défenseur qui m'a toujours mis en difficulté c'est Glody Ngonda. Et, j'ai compris ce que je dois encore améliorer dans mes dribles et pouvoir marquer beaucoup de buts. Mon geste technique préféré, c'est le déplacement des jambes».

Meschack Elia n'oublie pas de préciser que les Biscotte Mbala, Roum Matumona, Déo Kanda, Alain Kaluyituka sont aussi la lignée de joueurs qui l'ont beaucoup plus marqué.

Quels sont vos souvenirs Meschack Elia...

« Les souvenirs ? Le plus mauvais, c'est mon histoire ici qui s'est passé récemment. Je pleurais, je me disais que va-t-il se passer après? Je ne jouerai plus au foot ? Mais Dieu a ouvert les portes, j'ai eu un club. Les autres souvenirs ce sont les victoires que j'ai réalisées avec Mazembe, et avec la sélection. Mon ambition avec l'équipe nationale, c'est de jouer la CAN un jour. Comme je suis en Europe, je vais mettre du sérieux pour être un jour meilleur d'Afrique. Je sais que pour réussir, il faut travailler, et ici je travaille beaucoup. C'est ça qui me donne la puissance. A part le travail du groupe, je travaille aussi individuellement. Même si les gens vont parler de "gris-gris", moi je dis seulement donner ces gris-gris à quelqu'un qui a un "gros ventre", puis on voit ce qu'il va faire sur le terrain. C'est le travail et la volonté qui nous fait avancer. ».

Pourquoi avoir choisi Young Boys ?

«Ce qui m'a poussé à jouer chez Young Boys, simplement parce que c'est un club que je suivais depuis longtemps, et je me disais que je pouvais commencer par ici. Curieusement, les dirigeants de ce club me suivaient aussi. Ils m'écrivaient depuis chez Mazembe pour me dire courage. Young Boys et les supporteurs m'ont bien accueilli, surtout que je venais de vivre une situation pas facile. J'ai déjà joué un seul match officiel pendant 10 minutes. Moi, je crois que le championnat Suisse est bon. Les grands joueurs sont passés par ici, le Shabani Nonda, Mohamed Salah ... ). Mon premier match quand j'ai vu la vitesse, j'ai compris que c'est un championnat fort. C'est vrai que ce n'est pas comme l'Angleterre ou l'Espagne, mais c'est bien. Ici, je joue avec des jeunes congolais (Jordan Lotomba). Il joue déjà avec les U20, c'est un petit qui joue comme Djo Issama, seulement, il drible comme un attaquant. Je serais content si un jour il est sélectionné».

Les ambitions...

L'année prochaine mon ambition, c'est être soit meilleur passeur, soit meilleur buteur avec mon équipe ici en Suisse. J'aime les supporteurs congolais ; les critiques sont pour les stars, ça nous permet de progresser. J'aime les gens qui me font les remarques. A ceux qui m'aiment, je leur demande de continuer à me supporter, à prier pour moi, j'aime le "peuple Congolais mobimba". J'aime Mazembe ambitieux. Pour les supporteurs TPM, je vous demande de continuer à supporter notre équipe, c'est ce club qui m'a façonné dans le monde, il faut continuer à le supporter. Une autre saison va commencer, il faut le supporter.