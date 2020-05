Congo-Brazzaville: L'information au cœur de la lutte contre les pandémies

En prenant du recul par rapport à l'actualité immédiate et tout bien réfléchi, concernant notre métier d'observateur, l'une des grandes leçons que la pandémie du coronavirus porte en elle est bien celle du rôle essentiel que peut, que doit jouer la presse dans la société moderne. Durement frappés par le confinement, autrement dit la distanciation et le repli temporaire sur soi, que provoque partout dans le monde la lutte contre le Covid-19, les peuples des cinq continents découvrent, ou redécouvrent que l'information est, contrairement aux apparences, le lien le plus fort qui unit les hommes. Mais qu'elle est aussi la meilleure arme contre les pandémies de toutes sortes - ethniques, religieuses, politiques, climatiques - et pas seulement biologiques qui menacent aujourd'hui l'humanité.

Confinés un temps chez eux tous les hommes, sur les cinq continents que compte la planète, utilisent désormais les multiples moyens que les nouvelles technologies ont développé ces dernières décennies ; ils le font pour communiquer d'abord avec les leurs, pour comprendre ensuite ce qui se passe réellement autour d'eux du fait de l'expansion aussi rapide que mortelle d'un virus né loin, très loin de leur lieu de vie. Positionnés en permanence ou presque devant leurs écrans de télévision, devant leurs tablettes, devant leurs smartphones, devant leurs ordinateurs, ils cherchent à anticiper l'avenir immédiat en surfant sur tous les moyens d'information disponibles, réseaux sociaux compris.

Mais comme le montre l'audience croissante des chaînes de télévision, de radio et surtout de la presse écrite qui a saisi elle-même cette occasion pour développer ses propres canaux sur la « toile », nombre de confinés ont découvert que la presse, entendue au sens large, est aujourd'hui plus encore qu'hier l'un des moyens les plus sûrs de s'informer de ce qui se passe autour de soi. Dans un monde que polluent les « fake news », autrement dit les fausses nouvelles diffusées par toutes sortes d'individus et de groupuscules mus par l'appât du gain, par l'ambition politique ou par le goût du mensonge, il est apparu de façon claire que la presse demeure plus que jamais l'un des moyens les plus sûrs d'approcher la vérité.

Et comme les éditeurs, partout, ont développé des versions numériques de leurs journaux afin que leurs lecteurs puissent, où qu'ils vivent, recevoir chaque jour les informations, les commentaires, les éditoriaux, les prises de position que ceux-ci diffusent, ils ont franchi une étape décisive dans la modernisation de leur métier, de notre métier. Certes, ce mouvement avait commencé bien avant que se répande le coronavirus sur toute la surface du globe - nous en avons donné nous-mêmes la preuve à nos nombreux lecteurs ces dernières années -, mais il s'est amplifié ces derniers mois et ne fera en vérité que s'accélérer dans les années à venir.

Vous qui lisez ces quelques lignes sachez donc que nous réfléchissons activement, nous journalistes, éditeurs, diffuseurs, techniciens, gestionnaires sur la façon de rendre notre propre agence de presse, nos propres quotidiens et de façon plus générale toutes nos publications encore plus accessibles où que vous résidiez, sur le territoire national comme partout ailleurs dans le monde. Telle est, en effet, l'une des leçons que la terrible épreuve planétaire du coronavirus nous a enseignée.

La diffusion prochaine sur notre site internet d'une newsletter destinée à toutes celles et à tous ceux qui sont à la recherche d'informations fiables sur le Congo donnera une idée précise du travail qu'accomplissent nos équipes dans le but de répondre à ces attentes et de la réflexion globale que suscite aujourd'hui l'expansion du Covid-19 dans le monde de l'information. Complétant nos sites internet et notre ADIAC TV, elle nous permettra de lutter plus efficacement encore, à notre niveau, contre les pandémies de toutes sortes qui menacent la paix.