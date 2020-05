Congo-Brazzaville: Solidarité - L'UNHCR fait un don à la direction générale de l'administration pénitentiaire

La représentation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en partenariat avec le comité national des droits de l'homme (CNDH), a fait don, le 15 mai, du matériel de protection contre le coronavirus (Covid-19) à la direction générale de l'administration pénitentiaire.

Composé de cent dispositifs lave-mains, six mille six cent dix-huit masques, trois mille trois cent neuf gels hydroalcoolisés, deux cent huit cartons de savons, quatre-vingt-dix-neuf sous-vêtements féminins et quatre-vingt-dix-neuf serviettes hygiéniques, ce don a été réceptionné par Jean Blaise Komo, directeur général de l'administration pénitentiaire.

Evalués à dix-huit millions quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-seize francs CFA, ces produits seront distribués à mille cent trois détenus dont vingt et trois refugiés. « Le milieu carcéral étant très sensible, c'est de bon droit que le HCR en partenariat avec le CNDH a choisi de soutenir les détenus en République du Congo, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Nous poursuivons la donation à d'autres maisons d'arrêt du pays pour accompagner le Congo et répondre à l'appel du chef de l'Etat », a indiqué le représentant du HCR au Congo, Cyr Modeste Kouamé.

Pour sa part, Jean Blaise Komo s'est réjoui de l'annonce du HCR de poursuivre cet élan de solidarité en direction d'autres maisons d'arrêt du pays. « Le don que vous venez de faire est très important pour nos frères et sœurs qui sont privés de liberté. L'observation des mesures hygiéniques est très importante dans la lutte contre la pandémie du coronavirus », a-t-il signifié.