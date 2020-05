Gabon: Koula-Moutou - L'opération port de bavettes suit son cours avec Madame la gouverneure

La Gouverneure de la province l'Ogooué-Lolo, Marie Françoise Dikoumba, accompagnée du Maire de la commune de Koula-Moutou et des représentants des Forces de défense et de sécurité, a effectué une descente sur le terrain pour rappeler et appeler les populations kouloises à se familiariser avec le port des bavettes. C'est une descente sur le terrain et un exercice pédagogique qui rappellent à chacun, la nécessité de se protéger et de lutter contre la pandémie à Coronavirus.

La gouverneure de l'Ogooué-Lolo, Marie-Françoise Dikoumba, toujours pragmatique, a fait une descente sur le terrain pour poursuivre la sensibilisation sur le port des bavettes. « Je suis accompagnée du Maire de la commune de Koula-Moutou et des représentants des Forces de défense et de sécurité pour faire une visite de la ville et de me rendre compte de l'effectivité du port des bavettes par les populations » a-t-elle indiqué.

Madame la gouverneure dit avoir mis en place une opération appelée « opération bavette ». Il s'agissait pour elle, de mettre des check-points à certains points stratégiques de la ville et procéder à la distribution des bavettes aux différents passants. « Cette opération poursuit une double visée : amener les populations à porter les bavettes et se les approprier. C'est une opération qui se poursuit sur différents sites », explique-t-elle. L'objectif est de stopper la dissémination du virus dans notre circonscription administrative, poursuivra-t-elle.

L'exercice de sensibilisation se poursuit pour Marie Françoise Dikoumba, les responsables de sécurité et de défense de la ville de Koula-Moutou. « Nous faisons œuvre de pédagogie, nous sensibilisons les populations. Il s'agit de faire en sorte que le message passe partout. Faire respecter la distanciation sociale pour lutter contre la pandémie à Coronavirus », rappelle-t-elle à des fins utiles.

Il est toutefois important de rappeler qu'il faut se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.