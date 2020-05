Congo-Brazzaville: COVID - 19 - Démarrage de l'enseignement à distance via la RTNC

La diffusion des éléments d'apprentissage sur la RTNC vient compléter les initiatives déjà entreprises par l'Unicef avec la Radio Okapi ainsi que les radios communautaires dans les différentes provinces du pays.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Willy Bakonga, a donné le dimanche 17 mai le go de cette initiative appuyée par l'Unicef sur la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), dans toute l'étendue du territoire nationale, avec l'appui de l'Unicef en RDC.

En cette période de confinement où les écoles ont été fermées sur toute l'étendue du pays à la suite de l'état d'urgence, cette initiative du gouvernement soutenue par l'Unicef permettra aux enfants et adolescents de poursuivre leurs apprentissages dans un contexte de confinement et de distanciation sociale.

Willy Bakonga a déclaré que son ministère ne ménagera aucun effort pour assurer la continuité de l'apprentissage des élèves dans tous les coins et recoins du pays. « Il est de notre devoir de faire en sorte que l'avenir de nos enfants ne soit pas hypothéqué à cause de la pandémie du Covid-19 », a-t-il ajouté.

Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, a reconnu, pour sa part, que cette initiative s'inscrit dans le cadre de son mandat. « Dans le cadre de ses prérogatives liées à l'éducation, l'Unicef s'assure que le système éducatif congolais offre les mêmes chances et les mêmes opportunités d'apprentissage à tous les élèves, quels que soient leurs milieux de provenance ». Avec cet accord de diffusion avec la RTNC, a-t-il laissé entendre, plus de soixante-cinq heures de cours sont dispensés à travers la TV et la Radio aux élèves en RDC.

Les enfants vivant dans les contrées reculées du pays vont aussi bénéficier de l'apprentissage à distance. Pour ce faire, le ministère de l'EPST et l'Unicef ont convenu avec la RTNC d'exploiter les antennes relais de cette station TV et Radio à l'intérieur du pays. Cette approche permettra d'atteindre le plus d'enfants possible, dans la mesure où, environ vingt-sept millions d'apprenants en RDC sont privés de leur droit à l'éducation à cause du Covid-19.

Une grille de diffusion des cours déjà élaborée

Une grille horaire de diffusion des programmes scolaires a été élaborée et prévoit la diffusion des cours pour l'enseignement primaire du lundi au samedi de 8h00 à 10h00. La maternelle interviendra de 10h00 à 12h00 et le secondaire de 12h00 à 14h00. Pour la réussite de cette initiaitive, en plus des plateformes existantes, l'Unicef appuiera aussi le ministère de l'EPST à mettre en place une plateforme d'enseignement/apprentissage à distance dans une perspective à court et moyen terme. Il sera mis en œuvre également un mécanisme de suivi des cours à distance au niveau national ainsi que dans les provinces afin d'assurer l'efficacité de cette approche qui, même une fois les écoles réouvertes, sera encore indispensables pour un accès équitable de la formation aux enfants et adolescents.

Les contenus des programmes diffusés sont conçus avec l'appui technique et financier de certains partenaires, notamment l'Usaid, la Banque mondiale, la Coopération française et War Child Canada. Des cahiers d'exercices conçus par des enseignants du primaire et du secondaire ainsi que par des inspecteurs et des spécialistes du ministère de l'EPST ont également été imprimés, avec les financements de l'Unicef et du Partenariat mondial pour l'éducation. Ces cahiers d'exercices permettront de répondre aux besoins des enfants qui n'ont pas accès aux médias basés sur des technologies comme la radio, la télévision ou l'internet.