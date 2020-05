Bénin: Mickael Poté - Le Béninois se voit encore faire 3 CAN

Tout simplement, ne lui parlez pas de retraite. A 34 ans, Mickael Poté se voit bien faire encore 3 CAN. C'est ce qu'il a confié dans l'émission « Droit dans les yeux » sur Canal+ International.

« En sélection avec Sessegnon et Farnolle, nous sommes les plus anciens mais nous ne voulons pas arrêter. Dans notre tête, on se sent prêt pour la CAN 2021 et encore deux autres CAN si possible. Comme le dit Mbappe, ne me parlez pas d'âge. Donc ne me parlez pas de retraite« , raconte l'attaquant d'Adama Demirspor en Turquie.

Poté a été l'un des héros du Bénin à la CAN 2019 avce notamment un doublé contre le Ghana en phase de groupes. Les Ecureuils réalisent une belle compétition avec un quart de finale historique. Un succès qu'il attribue au sélectionneur Michel Dussuyer.

« En sélection, l'arrivée de Michel Dussuyer a tout changé. D'abord, il nous a qualifié pour la CAN 2010. Il est reparti en Guinée ensuite a entraîné la Côte d'Ivoire et tout le monde sait ce que représente la sélection ivoirienne sur le continent. Il revient au Bénin avec un nom, un statut, une réputation et nous a aidé à former un groupe solide et soudé. Il est très très rigoureux mais arrive à faire vivre le groupe. C'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection, le foot africain« , ajoute l'ancien de l'APOEL.