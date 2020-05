Congo-Kinshasa: Santé - La RDC risque de perdre sa certification de pays libéré de poliomyélite

L'avertissement de l'Unicef est à prendre au sérieux au regard de la baisse du taux de vaccination que le pays a enregistrée depuis le début de cette année.

Dans un communiqué de presse qu'elle a rendu public récemment, l'agence onusienne s'inquiète de la résurgence des maladies infantiles autrefois maîtrisées qui pourraient annihiler tous les efforts fournis par le pays pour réduire le taux de mortalité infantile dû à ces maladies.

Selon l'Unicef, si aucune action n'est menée pour changer la tendance sur le terrain, la RDC « pourrait potentiellement perdre sa certification de pays exempt de polio et pourrait voir une résurgence des épidémies de rougeole et de fièvre jaune. Cela pourrait avoir un impact dévastateur sur les enfants vulnérables dans les zones touchées par le conflit et l'insécurité, ou sur ceux qui vivent dans les provinces reculées du pays ».

La couverture vaccinale contre toutes les maladies de la petite enfance (hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche et Hib) a diminué de 2 à 10 %, tandis que les taux de couverture vaccinale contre le poliovirus ont baissé de 8,4 % pour le VPI et de 5,4 % pour le VPO3. La couverture des autres vaccins contre la varicelle, la rougeole, la fièvre jaune, les maladies à pneumocoques et les rotavirus a diminué de 4,5 à 1,5 %.

S'appuyant sur des chiffres de vaccination, l'Unicef note qu'ils sont alarmants. Quatre-vingt-six mille neuf cent cinq enfants n'ont pas reçu le vaccin oral contre la polio. Soixante-quatorze mille huit cent soixante enfants n'ont pas reçu une dose du vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et l'hépatite B-Hib 3. Cent sept mille dix enfants n'ont pas été vaccinés contre la fièvre jaune et quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-seize n'ont pas reçu la vaccination contre la rougeole. L'agence onusienne souligne que, dans un pays où seulement 35 % des enfants âgés de douze à vingt-trois mois sont entièrement vaccinés avant leur premier anniversaire, les enjeux sont élevés.