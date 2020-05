Congo-Brazzaville: Francophonie - L'OIF consulte les jeunes francophones sur son avenir

L'ouverture rentre dans le cadre de la célébration des cinquante ans de cette organisation internationale, qui réunit les pays ayant en partage la langue française.

Pour célébrer son cinquantième anniversaire, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s'attend à faire participer les jeunes de 15 à 35 ans à construire ensemble l'avenir de la Francophonie. Cette organisation lance une consultation de la jeunesse sur son avenir dans une campagne intitulée « Ta voix compte ». « Où que vous soyez, le monde a besoin de vous pour faire émerger des sociétés plus innovantes et audacieuses », a indiqué l'OIF dans ses attentes publiée sur son site web.

Dans cette consultation, l'OIF appelle les jeunes à venir exprimer leurs attentes, débattre en ligne et participer à des ateliers. « Les résultats de cette consultation seront présentés aux quatre-vingt-huit chefs d'État et de gouvernement membres de la Francophonie », a expliqué l'organisation.

L'OIF a apprêté un questionnaire auquel les participants à cette consultation devront répondre. Dans le nombre de questions retenues, on demande ce qu'être francophone aujourd'hui et demain, comment la Francophonie peut répondre aux enjeux de la planète : promouvoir le vivre-ensemble, protéger l'environnement, donner accès à l'éducation et au numérique, créer de l'emploi, soutenir la paix et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Chaque jeune est donc appelé à faire connaître sa vision de la Francophonie, ses préoccupations et ses attentes, en répondant en quelques minutes à ce questionnaire. Mais également l'OIF prévoit des débats avec d'autres jeunes au cours desquels il y aura partage des idées et proposition avec d'autres jeunes des projets pour répondre aux défis des sociétés : citoyenneté, emploi, environnement, culture, etc. L'OIF attend également des jeunes, d'imaginer la Francophonie. « Libère ta créativité et imagine la Francophonie de l'avenir en partageant une image ou un récit de ton choix. D'autres jeunes pourront réagir ! » est-il dit dans ce document publié sur le Net.

Dans les étapes de la consultation, l'OIF note qu'il y aura partage des préoccupations et des attentes ainsi que le rebondissement sur celles des jeunes francophones. Mais également, à partir du 17 juin, le programme prévoit la proposition des solutions et le débat sur les moyens pour les mettre en œuvre en faveur de la jeunesse francophone. Mais, à partir du 8 juillet, il y aura vote pour les initiatives qui auront le plus convaincu.