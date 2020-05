Congo-Brazzaville: Disparition - Capi Mboussa a tiré sa révérence

Albert Mboussa est décédé le 16 mai à Brazzaville.

Le basketball congolais vient de perdre l'un de ses plus prestigieux acteurs et dirigeants de ces quarante dernières années. L'illustre disparu connaissait bien le basketball congolais d'autant plus qu'il a longtemps été deuxième vice-président de la Fédération congolaise de basket (Fécoket) jusqu'en 2016.

On l'appelait « Capi Mboussa » parce qu'il a respectivement été capitaine des Diables rouges dans les années 70 et du Club athlétique renaissance aiglons (Cara), avant d'occuper après avoir raccroché ses crampons, les postes du directeur technique national et entraîneur national des Diables rouges. Albert Mboussa a aussi été entraîneur du Club Avenir du rail lors de la campagne de la Coupe d'Afrique des clubs champions (1989-1991).

Cet ancien secrétaire général du Club multidisciplinaire Cara, a été avant sa mort, le rapporteur de la Chambre de conciliation d'arbitrage et du sport (Ccas). Assistant retraité à la l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique, il a été attaché au département jeunesse et sport à la présidence de la République puis vice -président du sport de proximité.