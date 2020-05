Cameroun: Lutte contre le COVID-19 - StarTimes lance une campagne de sensibilisation

Le groupe va diffuser une série de vidéos sur une vingtaine de leurs chaînes, pour toucher le maximum de familles.

30 vidéos. A diffuser sur la chaîne ST Guide et sur 22 autres chaînes du groupe StarTimes dont ST Novela E, ST Novela F et ST Novela P. A raison de 300 fois par jour afin de toucher le maximum de familles. C'est la contribution du groupe StarTimes dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans le monde.

Chacune des 30 vidéos a été produite en six langues (français, anglais, portugais, swahili, haoussa et chinois) par le personnel de StarTimes sur la base des recommandations d'organisations internationales telles que l'OMS. Outre la télévision, les vidéos sont disponibles sur l'application mobile StarTimes ON, la page Facebook et le compte YouTube de l'institution afin de permettre à tous de s'informer. Cette série de vidéos vient compléter l'émission « Quotidien StarTimes : Rapport sur la COVID-19 ».

Celle-ci présente du lundi au vendredi les actualités de l'épidémie dans le monde, les expériences, témoignages et conseils destinés à donner de l'espoir face à la pandémie. Destinée à donner aux populations les informations nécessaires pour faire face à l'épidémie, l'émission a récemment donné la parole à des responsables d'organisations gouvernementales et représentants de gouvernements africains.

Ceux-ci ont rappelé l'importance de respecter les consignes officielles pour se protéger soi-même et protéger les autres. Dans le même temps, StarTimes a mis en ligne un système d'auto-évaluation à titre informatif d'infection par la COVID-19 en Afrique via l'application StarTimes ON. Il permet aux utilisateurs d'évaluer le risque d'avoir contracté le coronavirus.

Dès son lancement public, il est devenu un succès, en particulier sur les réseaux sociaux. En interne, dès le début de l'épidémie, StarTimes a lancé «4 Initiatives Santé » : Environnement sain, Comportement sain, Esprit sain, Corps sain. Ces initiatives visent à réduire le risque de propagation dans tous les bureaux à travers l'Afrique en fournissant des conditions de travail sûres via des sessions de sensibilisation aux 4 000 employés du groupe en Afrique et la distribution de produits de protection.

Dès le début de l'épidémie, les rumeurs ont commencé à circuler, les «fake news» ont fleuri sur les réseaux sociaux et les gens ont commencé à agir de manière irrationnelle. Groupe de médias, StarTimes a pour responsabilité de donner une information exacte et officielle pour contribuer au maintien de la société.

Selon le docteur Babatunde Ahonsi, représentant du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Chine, « tandis que la peur et l'incertitude sont des réponses naturelles à une crise telle que celle posée par le nouveau coronavirus, nous devons rester unis dans la solidarité, ce qui inclut la lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui ont malheureusement été constatées dans de nombreuses régions.

De même, nous devons être vigilants au sujet des rumeurs et des mythes et idées fausses sur la COVID-19. Jouons notre rôle pour que seule l'information juste soit partagée en cette période cruciale. » StarTimes est le premier opérateur de télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d'abonnés à ses services de télévision numérique et 20 millions d'utilisateurs de son application OTT et un signal couvrant tout le continent. Son réseau de distribution massif est composé de 170 agences et 30 000 distributeurs dans 37 pays.