Congo-Brazzaville: Photographie - Les candidatures aux ND Awards ouvertes jusqu'au 20 septembre

Lancés depuis le mois d'avril par le magazine ND, les ND Awards s'adressent aux photographes du monde entier avec l'objectif de récompenser les professionnels et passionnés de cet art.

La photographie a considérablement évolué au fil des années. Aujourd'hui, elle ne cesse d'attirer du public et de générer d'opportunités pour les passionnés de ce domaine. Et c'est dans cette optique que s'inscrit la création des ND Awards (neutral density, signifiant en français densité neutre), avec pour vision essentielle de promouvoir la photographie et les photographes.

« Notre idée est de créer de nouvelles opportunités pour présenter un travail précieux à des publics du monde entier. Notre objectif est de construire un lieu où les photographes peuvent montrer différents points de vue et prospérer grâce à la compétition », soulignent les organisateurs de l'évènement.

Le concours est ouvert à tout le monde, amateurs comme professionnels. Et pour offrir une chance de victoire à tous, les travaux des candidats seront jugés par un jury international composé de galeristes, éditeurs et photographes de différents pays. Les catégories retenues pour ce concours sont notamment : abstrait, architecture, paysage, portrait, urbain, art, people, photojournalisme, nature, rue, voyage, etc. Au terme de la compétition, les lauréats seront répartis par section : professionnelle et non professionnelle pour près d'une dizaine de prix.

« Ne manquez pas l'occasion de participer à l'un des concours de photographie les plus prestigieux en 2020. Sélectionnez votre meilleur travail, soumettez vos photos et courez la chance de gagner plusieurs récompenses en nature et en espèce », ajoutent les organisateurs du ND Awards.

Notons que ce concours n'est pas à sa première édition. Le lien du site pour l'appel à candidature et plus de détails concernant d'autres modalités du concours : https://calendrierduconcoursphoto.fr/concours-photo-nd-awards-2020/