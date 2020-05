Cameroun: Mayo-Danay Sud - La ceinture de sécurité

L'honorable Célestin Tabouli a remis des kits sanitaires aux populations des arrondissements de Datcheka, Karhay, Tchatibali et Kalfou pour les parer contre le covid-19.

C'est un bonus pour les populations des quatre arrondissements de Kar-Hay, Kalfou, Tchatibali et Datcheka dans le département du Mayo-Danay. Après le don spécial du chef de l'Etat reçu il y a quelques jours, elles viennent d'être gratifiées d'un autre package de kits sanitaires et de protection contre le coronavirus.

Le donateur n'est autre que l'honorable Célestin Tabouli, député de la circonscription électorale du Mayo-Danay Sud, fraîchement élu à l'Assemblée nationale.

La séance de distribution organisée en respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) s'est déroulée le 13 mai dernier à Doukoula, chef-lieu de l'arrondissement de Kar-Hay, en présence des sous-préfets des arrondissements de Karhay et de Datchéka et des maires des quatre communes.

Dans sa besace, le parlementaire a prévu 65 seaux à robinet, 65 cartons de savon, 100 gels hydro-alcooliques, 100 gels lave-mains, 400 masques de protection.

En cette période du jeûne musulman, l'honorable Célestin Tabouli n'a pas oublié la communauté musulmane de sa circonscription électorale. Il a apporté dans la cargaison 10 sacs de riz de 50 kg chacun et 4 sacs de sucre pour les Mahométans de sa sphère politique.

De quoi susciter la joie et le soulagement des populations bénéficiaires représentées par leurs maires. « Ce matériel va nous permettre de barrer davantage la route au coronavirus dans notre zone », fait savoir, Gilbert Dossembe, maire de la Commune de Tchatibali.

Le sous-préfet Landry Oscar Ngui de l'arrondissement de Kar-Hay insistera lui sur le bon usage de ces kits et surtout sur le respect des mesures prescrites par le gouvernement.

Auparavant, le médecin-chef de l'hôpital de district de Doukoula a fait une démonstration de l'utilisation du matériel offert. Avant de mettre ce don définitivement à la disposition de leurs bénéficiaires, l'honorable Célestin Tabouli a rappelé les gros efforts déployés par le chef de l'Etat pour combattre la pandémie au Cameroun. Non sans avoir indiqué qu'aucun pays, même pas les grandes puissances, n'est à l'abri de cette terrible maladie. D'où son exhortation à respecter les mesures barrières et surtout le port systématique du masque dans les milieux de grande concentration humaine. Afin que dit-il, « le séjour du covid-19 doit être de courte durée dans notre région et que le Mayo-Danay Sud en soit sanctuarisé ».

« En période de difficultés, nous devons nous serrer les coudes. Il est normal pour les élus de venir en aide aux populations, celles qui viennent de nous faire confiance », a-t-il conclu pour justifier son énième geste à l'endroit de ses électeurs.