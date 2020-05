Algérie: Hydrocarbures - Aller vers la formation locale pour accompagner les projets

Adrar — Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a appelé, lundi depuis la wilaya d'Adrar, à accélérer la concrétisation des programmes de formation locale dans le domaine des hydrocarbures pour accompagner les importants projets actuels et futurs dans la région.

S'exprimant lors de sa visite du groupe Touat-Gaz (70 km Nord d'Adrar), le ministre a appelé à accélérer la concrétisation de programmes locaux pour la formation spécialisée dans les hydrocarbures et les métiers afférents, afin de disposer d'une main d'œuvre qualifiée dans le domaine.

Ecoutant un exposé technique sur la réalisation du groupe gazier en question, avec un partenaire étranger, et son entrée en exploitation, en phase de production et de commercialisation de gaz naturel, M. Arkab a invité les responsables des groupes Sonatrach et Sonelgaz à hâter la finalisation des procédures administratives pour l'ouverture d'un Institut des hydrocarbures dans la wilaya d'Adrar.

Le ministre de l'Energie a inspecté, en outre, le projet de réalisation d'un gazoduc de 110 km pour alimenter les centrales électriques à travers les dairas de la wilaya.

Mohamed Arkab a valorisé cette opération, qui concrétise le partenariat entre deux entreprises publiques (Sonatrach et Sonelgaz), via des compétences algériennes et un réseau de transport énergétique de réalisation algérienne.

Cette opération devra permettre une transition énergétique, à travers l'exploitation de centrales électriques fonctionnant au gaz naturel, au lieu et place du mazout, et donc plus performantes, a relevé le ministre.

Le ministre de l'Energie poursuit sa visite de travail par l'inspection d'autres installations énergétiques dans la wilaya.