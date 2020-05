Algérie: Mostaganem - Arrestation des auteurs d'un braquage d'une agence bancaire

Mostaganem — Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont récupéré plus de 30 millions DA subtilisés d'une agence bancaire et arrêté les auteurs du vol, a-t-on appris lundi auprès des services de sécurité.

Les policiers ont arrêté dimanche quatre individus, âgés entre 27 et 30 ans, qui se trouvaient à bord d'un véhicule touristique portant une fausse immatriculation quelques minutes après le braquage d'une agence bancaire, a indiqué à l'APS l'adjoint chef de la brigade de recherche et d'intervention, le lieutenant Riad Zarif.

Un appel parvenu à la station de radiodiffusion a fait part d'un hold-up à l'arme blanche sur des employés d'une entreprise privée qui déposaient une somme d'argent au niveau d'une agence bancaire à Mostaganem. Un fonctionnaire a été agressé avec un fusil harpon par un individu qui lui a subtilisé un sac contenant une somme de 31 millions DA, a précisé ler lieutenant Zarif.

Après avoir informé des faits le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a déclenché ses recherches après le véhicule transportant les membres de la bande parvenant à localiser sa position à la sortie-est de la ville.

Lors d'un ratissage total de la forêt d'El Hachm, sur les hauteurs de la commune de Sayada, le véhicule a été intercepté et les mis en cause arrêtés. Un fusil harpon, deux armes blanches, une bombe de gaz lacrymogène, des masques et des gants ont été saisi, quant à l'argent volé qui avait été jeté dans la broussaille, il a été retrouvé par les policiers, a souligné la même source.

Une procédure judiciaire a été déposée contre les mis en cause pour les chefs d'inculpation de constitution d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, de tentative d'homicide et de falsification de plaque d'immatriculation, entre autres griefs retenus contre ces individus.