Ile Maurice: Lois sur le COVID-19 - Les syndicats lancent un appel aux «indignés»

«On a perdu une bataille, mais pas la guerre.» Le Kolektif Konversasyon Solider (KKS) a repris du poil de la bête après le vote des projets de loi sur le Covid-19.

D'ici demain, 19 mai, il mettra en ligne un formulaire où ceux intéressés peuvent faire parvenir leurs propositions pour une action collective nationale qui sera menée après la levée du confinement. «On souhaite que ce soit une action de toute personne indignée», souligne Ashok Subron, lors d'une conférence de presse en ligne ce lundi 18 mai.

Cette plateforme regroupe syndicats, écologistes, artistes et citoyens engagés. «Drwa travayer pou nwaye e flote dan sa gran sunami ki pe vini la», est d'avis Ashok Subron, maintenant que la COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Act et la Quarantine Act ont été votées.

Lors de son intervention, Alain Tolbize de la Rodrigues Welfare Federation s'est attardé sur ces droits humains fondamentaux qui ont été «ciblés» par l'Etat. «Le gouvernement renforce son arsenal répressif lorsqu'il accorde des pouvoirs additionnels et abusifs au commissaire de police. On devient un Etat policier.» Tandis que Rashid Imrith a déploré le manque de dialogue de l'Etat qui n'a pas retenu leur proposition pour ceux qui vont perdre leur emploi.

«Non seulement on a été oublié, mais on fait face à beaucoup de représailles. Il n'y a pas eu de contrôle sur le prix des semences et fertilisants. En même temps il y a l'augmentation dans le nombre de vols et de crimes... » relève pour sa part Kreepaloo Sunghoon. Pour ce dernier, ce sont les personnes employées à leur propre compte qui auraient dû être aidées et non ces firmes qui ont fait des millions de profits pendant toutes ces années.