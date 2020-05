Ile Maurice: Approvisionnement en riz - Les importateurs inquiets

Depuis peu, l'Inde a suspendu ses exportations mondiales de riz, tout comme le Vietnam. Cette situation préoccupe déjà certains opérateurs mauriciens qui se tournent vers d'autres sources d'approvisionnement, dont le Pakistan.

«La priorité demeure l'Inde pour l'approvisionnement en riz. J'ai contacté mes fournisseurs là-bas. Effectivement, il y a un manque de travailleurs. Les bateaux tournent également au ralenti. La quantité de marchandises n'est plus la même», déclare Veemarlaine Veerapen, directeur de J.M. Veerapen. Ce dernier, qui importe ce produit principalement de la Grande péninsule, soutient qu'un retard est prévu. Ainsi, une cargaison pourrait arriver en l'espace d'un mois au lieu de 15 jours.

De son côté, Nawab, responsable d'une société au port franc, est inquiet. «Vu que l'Inde a interrompu ses exportations, nous allons devoir trouver des solutions pour satisfaire nos clients. Nous n'avons pas d'autre choix. On commande du riz, de la farine spéciale et des céréales de ce pays», déclare-t-il.

Nawab importe des vivres de la Grande péninsule pour ensuite les réexporter vers les Comores et Mayotte. «Nous sommes préoccupés, surtout avec le Covid-19 et les lois qui arrivent. On ne sait même pas comment sera le business. Déjà en Afrique, plusieurs pays ont cesser d'exporter vers leurs voisins car c'est la consommation locale qui prime», ajoute-t-il.

Conscient de la suspension des exportations de l'Inde, Altaaf Damree, directeur général d'Ashfaaq and Co. Ltd, a assuré ses arrières. «J'ai de grands stocks qui sont déjà arrivés. Nous en faisons actuellement la livraison. Nous prenons un quota chaque mois. J'importe davantage de l'Inde, puis du Pakistan. Malgré tout, je suis un peu préoccupé car on risquerait de ne pas avoir de marchandises pour écouler», affirme-t- il.

Selon lui, les Mauriciens sont de gros consommateurs de riz indien. Le stock devrait durer un mois et demi. Dépendant des routes empruntées par les embarcations, ce produit est acheminé dans l'île dans un délai de 30 à 60 jours. En cas de pénurie, Altaaf Damree compte s'approvisionner au Pakistan, un des principaux pays alimentant la consommation locale de riz.

Qu'en est-il du prix ? Le coût d'importation a pris l'ascenseur avec la hausse du dollar américain. «Nous n'allons pas autant augmenter les prix à Maurice pour le moment. Nous essaierons de conserver les 20 kilos à Rs 1 000 jusqu'à nouvel ordre. Nous aviserons si les prix sont davantage majorés dans les pays où est produit le riz», précise Veemarlaine Veerapen. Une hausse d'environ Rs 2 serait envisageable en cas de flambée.

Du côté des autorités, on nous affirme que la suspension des exportations de riz de l'Inde n'entraînera pas forcément une pénurie pour Maurice. «Nous n'achetons pas ce produit uniquement de l'Inde mais aussi d'autres régions. S'il y a un problème, on cherchera ailleurs», souligne-t-on.

L'option clé demeure le Pakistan. Selon notre source, des arrivées de marchandises sont attendues jusqu'à la fin de juin. Maurice dispose d'un stock de riz jusqu'à fin août.