Algérie: Le FCE lance un concours digital pour les meilleurs projets innovants de lutte contre le Covid19

Alger — Le Forum des Chefs d'entreprise (FCE) a lancé lundi la première édition du Hack Algéria-Post Covid-19, un concours digital pour les meilleurs projets numériques innovants, susceptibles de contribuer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Cette plateforme permettra de lancer des chalenges numériques, fédérer des compétences autour de projets concrets, ainsi que d'accompagner et former des talents à l'esprit entrepreneurial afin d'aboutir à la création de startups qui répond à un besoin précis, a expliqué Djaoued Salim Allal, président de la commission numérique ai sein du FCE lors d'une conférence dédiée à l'évènement.

Ce Hackaathon public, qui se tient en ligne du 18 mai au 18 juin, donne rendez-vous aux développeurs, aux entreprises innovantes, aux acteurs technologiques, aux créatifs et à tous ceux qui veulent unir leurs forces pour trouver des solutions techniques et technologiques contre l'épidémie Covid-19.

Complètement en ligne, ce projet devra donner l'exemple du respect de la distanciation sociale, ainsi que des mesures de restrictions sanitaires, en s'appuyant sur des plateformes numériques comme lieu et infrastructure fondamentale pour l'organisation de cet événement, a précisé la même responsable.

Ce concours est organisé autour de cinq thèmes, à savoir le digital au service de la Santé et la gestion post Covid-19, le digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data gouvernance, le digital et la société post Covid-19, le digital pour une économie de crise, ainsi que le digital et le fintech.

Entièrement porté par des opérateurs économiques, l'appel à candidatures permet, d'accélérer l'adaptation des solutions technologiques existantes aux problématiques engendrées par la pandémie, a souligné M. Allal.

L'objectif ciblé est d'avoir plus 1.000 inscriptions autour de 200 idées organisées par équipe, puis en tirer 50 projets réalisables, et les 5 premiers, choisi par un jury de 28 membres, seront les lauréats et qui auront chacun 500.000 da comme récompense, a précisé le vice-président du FCE.

Les critères du choix du projet repose du la pertinence et l'adaptation de l'idée avec le contexte actuel afin de pouvoir résoudre aussi les problèmes post-Covid19, l'innovation, la faisabilité et rapidité de l'action, la viabilité et soutenabilité à long terme, ainsi que son impact sur la société et son la société, les citoyens, les administrations publiques, les hôpitaux, les associations etc.

Présente à la conférence, la vice-président du FCE, Nacera Haddad, a estimé que "la crise du Coronavirus est une opportunité de créativité qui permet aux jeunes talents de s'exprimer, donc, on doit la saisir à travers ce genre de concours".

Pour sa part, Chams-Eddine Bezzitouni, président de la Commission Startups au sein du FCE a indiqué que grâce à la crise sanitaire que le monde traverse, un élan d'engagement et de créativité est enregistré, donc, ce concours permettra de dénicher les talents et se servir de leurs savoir au service de la société.

La présidente de la commission femmes entrepreneures du FCE, Meriem Biskrr, s'est elle aussi félicitée du lacement de cet hackathon, soulignant qu'il est aussi "en faveur des femmes innovatrices qui pourraient également participer à partir de chez elles sans subir de contraintes et contribuer par leur savoir à trouver des solutions aux problèmes post-Covid19".