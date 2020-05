Soudan: Hamdouk salue l'initiative de Sheikh Azraq Taiba pour achever la paix

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a rencontré lundi à son bureau une délégation du cheikh Azraq Tayba dirigée par son fils Sheikh Al-Rayah Al-Sheikh Abdallah.

Le Premier ministre a reçu l'initiative de Sheikh Abdallah pour achever le processus de paix dans le pays, Hamdouk a salué les positions de Sheikh Azraq Tayba dans la glorieuse révolution de Décembre et ses efforts pour achever le processus de paix et ses relations avec les dirigeants de la lutte armée et son extension soufie Dans le Sud - Kordofan, le Nil bleu et l'est du Soudan.

Le chef du Parti national fédéral, membre du Conseil central pour la liberté et le changement, membre de la délégation, Dr Youssef Mohamed Zain a déclaré dans un communiqué de presse que la note confirmait la bonne volonté de Sheikh Abdallah de faciliter le processus de négociation jusqu'à ce que la paix règne et que le gouvernement de transition concentre ses efforts pour achever ses tâches et les nombreux dossiers qui l'attendent.