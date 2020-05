Angola: Le ministère en faveur de musées plus dynamiques et inclusifs

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement a souligné lundi la nécessité pour les musées nationaux de devenir plus dynamiques et inclusifs, plus proches des communautés et capables de contribuer au développement local.

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale des musées, célébrée ce lundi, le département ministériel considère qu'il est essentiel de créer les conditions d'une offre toujours plus diversifiée de services culturels, éducatifs et récréatifs.

Il ajoute que les défis de l'inclusion et de la diversité dans les musées sont liés à la nécessité de les rendre plus représentatifs, renforçant leur importance et leur rôle de médiateurs entre le patrimoine culturel et les personnes.