Congo-Brazzaville: Diables rouges - Jean Guy Blaise Mayolas invite les locaux à maintenir leur forme

Le président de la Fédération congolaise de football a demandé aux Diables rouges locaux de garder leur forme en vue de faciliter la préparation dès que la fédération aura des assurances de la Confédération africaine de football sur l'organisation du Chan.

La Fécofoot a remis une contribution financière à chaque joueur des Diables rouges locaux le 15 mai. Elle a profité de l'occasion pour leur communiquer la vision de la CAF sur l'organisation de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Jean Guy Blaise Mayolas a rassuré que la CAF est en train de réfléchir entre le Chan et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, laquelle compétition sera privilégiée les prochains mois. Selon lui, la tendance se dégagerait beaucoup plus sur l'organisation du Chan. Le Cameroun et la CAF y tiennent à cause des droits des sponsorings qui ont été versés. La compétition devrait, selon lui, être organisée au mois de septembre si la situation le permet. «Pour le moment, nous sommes sur les hypothèses de rattraper le Chan parce que, pour la CAF, il y a des sponsors qui avaient déjà investi beaucoup d'argent. Vont-ils accepter de le perdre ? Non . A n'importe quel moment, la CAF peut programmer cette compétition », a-t-il expliqué aux joueurs dont il souhaite qu'ils gardent la forme.

« On a préféré vous faire ce geste pour vous permettre de sortir de cette situation tous âpres et que d'ici là, si nous avons les nouvelles de la confédération, on vous contactera pour que vous repreniez », a-t-il signifié. Et d'ajouter : « Nous vous demandons de ne pas baisser la garde. Prenez soin de vous et gardez votre forme, parce que lorsqu'on va reprendre, on prendra une vitesse de croisière. Car une fois les frontières ouvertes, je crois que les choses vont reprendre le plutôt possible. On ne peut pas reprendre si les frontières sont fermées, ce n'est pas possible. Le souhait serait que tout se passe bien d'ici là et que vous repreniez vos activités normalement », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas.

Les Diables rouges du Congo, rappelons-le, étaient logés dans le groupe B avec les Léopards de la République démocratique du Congo, le Mena du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Les joueurs congolais ont appris le report du Chan pendant qu'ils se préparaient à livrer leur dernier match de préparation avant de se rendre à Douala.