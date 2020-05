Sénégal: Le sexe d'un virus

L'Académie française a décidé, le 7 mai dernier, qu'il faut désormais dire la et non le Covid-19. «Covid est l'acronyme de corona virus disease, et les sigles et acronymes ont le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme dont ils sont une abréviation», explique l'institution garante du bon usage de la langue de Molière sur son site.

N'eut été le drame lié à cette pandémie, qui frôle les 300.000 morts dans le monde, on aurait trouvé comiques ces «immortels», avec leurs tenues d'apparat, discutant doctement sous la coupole du... sexe d'un virus. On est tenté de se dire, finalement, quelle différence qu'on dise le ou la Covid-19.

La réalité est là. Implacable. Ce virus tue, beaucoup même, et l'humanité n'a pas réussi, à ce jour, à trouver un remède. Que l'essentiel est ailleurs : dans la recherche d'un traitement thérapeutique ou d'un vaccin. Que c'est le temps des scientifiques...

Entre parenthèses, cela me fait penser au débat que j'ai souvent eu avec des amis scientifiques sur l'opposition que les gens font souvent entre sciences et humanités (pour parler comme les anglo-saxons) avec une forte propension à valoriser les premières et dévaloriser les secondes. Une fausse contradiction qu'aiment entretenir les adeptes des petits conforts de la pensée.

En réalité, sciences et humanités ne s'opposent pas. Elles se complètent. «On ne peut pas être un bon scientifique sans une maîtrise des lettres, parce qu'un scientifique doit s'exprimer de manière extrêmement précise et nuancée pour explorer la vérité scientifique.

Le fait d'aimer la littérature, ou de la pratiquer, n'est finalement qu'une activité intellectuelle qui encourage la réflexion et aide à structurer sa pensée, qui sont les mêmes exercices intellectuels qu'on pratique dans la science», me disait un ami, brillant scientifique (il est diplômé de l'École polytechnique de Paris et a travaillé à la Silicon Valley... ) et grand amoureux des lettres, notamment de la science-fiction.

Si pour le Sénégal le défi le plus pressant est de s'orienter de manière progressive mais décidée vers l'enseignement des Stem (sciences, techniques, sciences de l'ingénieur et mathématiques), un pays comme la Corée du Sud a exactement le souci contraire.

En clair, il compte tout simplement trop de scientifiques et peine à attirer assez d'étudiants dans les humanités. Bref, le meilleur conseil à donner aux jeunes écoliers, pour fermer la parenthèse, c'est d'exceller dans les deux, ensuite choisir sa voie.

Pour en revenir à nos «immortels», leur travail n'est pas si inutile que pourraient le penser certains esprits.

La quête du sens n'est pas moins importante que la quête de solutions (vaccin, remède). Et nommer les choses est le premier acte de connaissance. Et même de création. Au commencement était le Verbe, disent les Ecritures !

Et cela nous amène à la question de la langue et des langues africaines en particulier. On sait que le colonialisme se définissait justement comme la notion d'une langue impériale qui était la seule vraie, les langues indigènes étant définies par ce qu'elles manquaient.

On disait qu'elles manquent du sens abstrait, du verbe être (et que donc qu'elles étaient inaptes pour la philosophie), du futur.

Comme si ceux qui parlaient ces langues vivaient dans un présent éternel ; ce qui expliquerait leur manque de prospective, etc. Or, les anthropologues linguistes ont montré que c'était absurde.

Des penseurs comme Cheikh Anta Diop estiment qu'un meilleur apprentissage de la science passe par l'usage de nos langues nationales.

«Il n'y a aucune raison que nos langues africaines restent éternellement des langues d'interaction privée, pour s'entretenir de choses banales et quand il s'agit d'écrire un traité philosophique, de passer à une autre langue.

Il est important que nos langues redeviennent ce qu'elles ont toujours été dans le passé, des langues de création, de sciences», me confiait le philosophe Souleymane Bachir Diagne dans un entretien en 2018.

Autrement dit, la langue, c'est la porte d'entrée de la science. C'est pour avoir compris cela que l'Académie française veille scrupuleusement, depuis sa fondation par Richelieu en 1635, à l'immortalité de la langue française.

Au point de se payer le «luxe» de couper les cheveux en quatre, alors que la question est de savoir comment venir à bout de cette pandémie !