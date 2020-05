Sénégal: Relance de l'économie nationale - Un Pse post-COVID-19 en gestation

La Covid-19 persiste et signe dans le monde malgré les mesures draconiennes décrétées depuis quelques mois par certains Etats. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'heure est à l'assouplissement et à la réflexion sur les stratégies à mettre en place pour relancer l'activité économique.

Au Sénégal, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique de reprise économique comme l'illustre la mise en place du Programme de résilience économique et sociale (Pres) et l'allègement d'un certain nombre de mesures restrictives.

Mais pour les économistes, la relance de l'activité économique passe nécessairement par une utilisation des forces endogènes comme le renforcement du secteur informel, la promotion de l'économie numérique et la mobilisation des ressources financières domestiques.

La situation de la pandémie de Covid-19 a pris de nouvelles tournures ces derniers jours dans le monde avec des politiques de déconfinement et d'assouplissement de certaines mesures restrictives.

Ces allégements ouvrent ainsi une porte vers une autre étape pour les Etats consistant à réfléchir sur les schémas à adopter pour assurer une reprise de l'activité économique.

Au Sénégal, les premiers jalons d'une relance de l'économie semblent posés avec le démarrage du Programme de résilience économique économique et sociales (Pres), exécuté dans le cadre du Force-Covid-19. Cette approche de l'Etat, basée sur une réponse à une situation ponctuelle, est partagée par quelques économistes.

Papa Demba Thiam, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, estime qu'il faut coupler les interventions urgentes - pour sauver les bases actuelles de l'économie nationale - avec des stratégies de réorientation et de reconstruction de ses systèmes et structures.

Plus loin, il appelle à une intégration des deux approches. Parce que, justifie-t-il, si cela ne se fait pas, d'autres failles plus structurelles apparaîtront du fait de nouvelles vulnérabilités que la crise de la Covid-19 fait remonter à la surface, voire amplifie. L'économiste propose une batterie de leviers sur lesquels l'Etat pourrait s'appuyer pour assurer une relance de l'activité économique.

D'abord, il appelle à bâtir l'économie sénégalaise sur ses forces les plus évidentes. A tire d'exemple, il cite la taille et le dynamisme du secteur informel qu'il considère comme une « force » pour l'économie sénégalaise. Ce secteur représente environ 90 % de l'économie nationale.

Il faudrait donc, préconise-t-il, trouver, développer et installer des systèmes et structures qui permettent de faire en sorte que le secteur informel devienne un des socles du développement industriel intégré du Sénégal.

Il pense à des approches bien précises qui peuvent être rapidement opérationnelles dans toutes les grappes d'activités du secteur informel.

Celles-ci, selon l'économiste, permettraient de créer des centaines de milliers d'emplois durables et bien payés, ce qui contribuerait à faire du Sénégal une économie de marché émergent.

Sur ce même registre, Cheikh Ibra Ngom, un autre économiste basé au Canada, estime que la demande intérieure est le levier le plus sûr pour réussir la reprise de l'activité économique à travers l'apurement de la dette intérieure.

Il est nécessaire, à es yeux, de se focaliser sur les locomotives du secteur informel tout en jugulant le risque sanitaire inhérent à la relance des activités économiques.

La relance par l'instrument de politique monétaire

Outre le secteur informel, Papa Demba Thiam promeut l'utilisation de l'instrument monétaire communautaire qui, à son avis, doit être utilisé en stéréo avec la politique de crédit du gouvernement sénégalais.

« C'est ce qui se passe partout dans le monde et la zone Uemoa ne devrait pas être une exception.

Ceci est d'autant plus important à considérer que le gouvernement sénégalais va probablement renforcer sa politique budgétaire par ces temps où presque partout, les gouvernements reprennent les rênes pour sauver des économies naufragées des mesures de lutte contre la Covid-19 », fait remarquer l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale.

Pour ce dernier, sans facilités d'endettement pour les investissements privés et la relance de la demande par la consommation, les seules politiques budgétaires seraient isolées avec des effets d'entraînement très limités.

Au titre de la politique monétaire, Cheikh Ibra Ngom juge impératif d'amener les banques à revoir leur taux à la baisse pour faciliter l'accès aux crédits. L'économiste n'épargne pas la Banque centrale qu'il invite à baisser ses taux directeurs jusqu'à des seuils jamais égalés par le passé.

Le troisième levier préconisé par l'ancien économiste de la Banque mondiale porte sur l'accélération et le développement de l'économie numérique au Sénégal où le taux de couverture de la téléphonie mobile est très élevé. Ceci, en transformant les avantages comparatifs en avantages compétitifs.

A en croire M. Thiam, les systèmes et structures du digital et du numérique peuvent non seulement générer des emplois directs, mais encore, la mise en place d'infrastructures dans ce para-secteur peut faire éclore beaucoup de nouvelles opportunités de développement dans les secteurs traditionnels (... ).

La piste de la mobilisation de fonds internes

S'agissant des stratégies de mobilisation de financements nécessaires pour la relance de l'économie nationale, Papa Demba Thiam invite l'Etat à initier ses propres stratégies de développement, d'abord avec ses ressources propres qu'il utiliserait comme levier pour attirer d'autres ressources.

Par essence, explique l'économiste, ces stratégies doivent créer des opportunités d'investissement pour les secteurs privé et public et les mettre à portée de réalisation.

« Dans bien des cas, cet exercice demande des fonds publics d'amorçage. Mais il y a des approches qui permettent d'utiliser des fonds publics limités pour lever des investissements privés massifs.

Ceci est d'autant pertinent que la crise financière globale à venir laissera peu d'opportunités d'emprunts publics bon marché pour relancer la machine économique », prévient-il.

Cependant, M. Thiam appelle le président de la République à mobiliser tous les penseurs conceptuels et les stratèges économiques du pays pour lui sortir rapidement des programmes opérationnels, y compris leurs schémas de mise en œuvre.

BANQUES COMMERCIALES : Des besoins de financements à satisfaire comme jamais

Les banques commerciales auront certainement un grand rôle à jouer dans la relance des activités post-Covid-19. En ce sens qu'elles auront la lourde charge de subvenir aux besoins de financements, qu'ils soient à court ou moyen terme.

On ne peut parler de relance de l'économie sans parler d'accès au financement. Or, ceux qui subviennent aux besoins de financement de l'économie en générale, ce sont les banques. Pour dire ainsi que dans l'après-Covid-19, les établissements bancaires auront un rôle crucial à jouer.

Ce rôle, elles l'ont toujours joué d'ailleurs, sauf que, devant la situation inédite imposée par la pandémie de Covid-19, les banques seront appelées à le renforcer. Elles en sont conscientes.

« Les banques ont la claire conscience qu'en soutenant la clientèle, elles soutiennent les ménages et plus globalement l'économie dont elles-mêmes sont une partie intégrante », souligne Bocar Sy, Directeur général de la Bhs, par ailleurs président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs).

Selon lui, au niveau des banques, la relance des activités économiques ne saurait aller dans une direction autre que celle en cours actuellement dans le pays. « C'est d'abord et avant tout la résilience, la conduite des activités à travers des canaux digitaux et électroniques, notamment pour les particuliers.

C'est ensuite l'appui aux entreprises clientes pour leur permettre d'amortir plus aisément leurs engagements dans les livres des banques, ce qui se fait du reste assez bien, en rapport et sous le contrôle de la Bceao, à des conditions exceptionnellement avantageuses », indique-t-il. Mais le plus important, c'est de subvenir aux besoins de financements, qu'ils soient à court ou moyen terme.

Des opérations somme toute banales qui, en temps normal, se font au quotidien. Néanmoins, assure Bocar Sy, la crise actuelle n'a pas rompu la mécanique de crédit du banquier, seul, au profit de son client ou avec l'appui de l'Etat tel que c'est le cas présentement à travers l'accord-cadre signé entre d'une part le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et d'autre part l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal.

Effort collectif

La crise est arrivée par surprise et violemment. Ses effets négatifs ont été vite et immédiatement ressentis sur des secteurs sensibles tels que le transport (tous types mais notamment aérien), le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, l'éducation. Pour le Dg de la Bhs, ces premiers impacts seront suivis d'autres à moyen terme.

« Rares seront les secteurs qui seront épargnés, y compris les systèmes financiers dont les banques », prédit-il. Alors pour la reprise, il estime qu'il faudra « beaucoup d'efforts de la part de tous ». Le premier effort à faire, c'est sur le plan sanitaire, pense-t-il.

Pour la simple et bonne raison que « sans la bonne santé, point d'action ou d'activité ». Le président de l'Apbefs pense qu'il faut non seulement espérer que cette pandémie soit maitrisée rapidement et pour de bon, mais aussi et surtout, il faudra l'engagement de chacun et de tous.

« L'entreprise, quels que soient son secteur et sa taille, devra s'adapter, rectifier ou adapter ce qui peut l'être et surtout innover.

Et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre pour assurer la continuité des activités, gage de développement, de croissance et de maintien des emplois. Et c'est là qu'il faut saluer les acteurs mobilisés autour de l'entreprise, au rang des premiers l'Etat », dit-il.

Espoir et optimisme

Etant donné que les banques sont aussi des entreprises, elles sont tout aussi impactées que les autres secteurs économiques par la crise.

Donc comme les autres, elles ont aussi besoin de l'aide. « Ne vous en faites pas, la banque aussi appelle à l'aide, notamment la Bceao qui fort heureusement lui accorde une oreille et une attention particulière surtout en ces temps difficiles », ironise Bocar Sy.

C'est grâce à ce « soutien appréciable » ainsi que celui de l'Etat, que la banque qui dispose de mécanismes de résilience, se fait moins de soucis que les autres secteurs économiques, dit-il.