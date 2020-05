Cote d'Ivoire: Fronan - Le maire Thio Gustave déterminé à achever les travaux de développement

Thio Disso Gustave, maire de la commune de Fronan, région du Hambol, a présidé la première session ordinaire 2020 du Conseil municipal, le vendredi 15 mai 2020.

La séance, essentiellement articulée autour du développement de la commune s'est déroulée à la salle de mariages de la mairie. "Nous ambitionnons faire de Fronan une localité où il fait bon vivre. Nous avons de nombreux programmes à exécuter notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'électricité, des routes, du social etc.

Mais tout cela ne pourra être mis en œuvre que dans la paix et dans l'unité. Nous devons voir grand et passer à une autre étape de notre développement malgré la crise sanitaire due à la Covid-19.

C'est pourquoi j'en appelle à la prise de conscience et à la responsabilité de tous pour ensemble réussir ce pari. Apprenons à compter sur nos ressources propres et faisons en sorte de pouvoir les mobiliser.

Fronan mérite mieux que tout ce que nous avons vu jusque-là. Ensemble, traçons les sillons d'un développement harmonieux avec la participation de tous. Tout est priorité certes mais le plus important c'est la paix, la cohésion, la solidarité et l'entente sans lesquelles rien n'est possible", a dit le maire Thio Disso Gustave.

Aussi, au cours de cette session ordinaire du Conseil municipal qui s'est tenu en présence du représentant du préfet de région de Hambol, Gnaoré Ligui Pierre Michel, Secrétaire général de préfecture, le maire de Fronan a relevé la recommandation du Président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de prioriser le social.

Chose qu'il a matérialisée avec la remise de don de kits alimentaires et de protection aux populations de Fronan afin de les soutenir en cette période de Ramadan et de lutte contre la Covid-19. "Un social hardi est mis en place.

À Fronan, les assistances et autres prestations en faveurs des plus vulnérables continueront d'être, mieux, elles seront améliorées", a souligné le maire de Fronan.

Dans le cadre de la sensibilisation au respect des mesures barrières contre la Covid-19, Thio Disso Gustave a appelé les populations à la responsabilité et au civisme, gage d'une lutte réussie contre cette pandémie.

Pour sa part, Gnaoré Michel, Secrétaire général de la préfecture de Katiola a félicité l'ensemble des Conseillers municipaux et a réitéré l'engagement du corps préfectoral à accompagner la municipalité de Fronan dans sa quête effrénée du bien-être des populations. Quatre (4) points ont été à l'ordre du jour.

Il s'est agi de la lecture et adoption du Procès-verbal de la dernière réunion du Conseil municipal de l'année 2019 tenue le 25 novembre 2019 ; Communication des procès-verbaux des réunions de la municipalité de l'année 2019 ; examen et adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses du dernier trimestre de l'exercice 2019 ; examen et adoption des textes portant statut des conseillers municipaux, informations sur l'abonnement au réseau, la sensibilisation sur les mesures barrières contre le coronavirus.