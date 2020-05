Angola: Le ministre de la Défense Nationale veut une armée forte et cohésive

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a exhorté lundi le nouveau commandant de l'armée à trouver les solutions nécessaires pour continuer à avoir une armée forte, cohésive et disciplinée et capable de surmonter les obstacles.

S'exprimant à la cérémonie de présentation du nouveau commandant de l'armée, le général Jaque Raul, le ministre a déclaré croire que le nouveau leadership au commandement de l'armée imprimerait une nouvelle dynamique et des idées conduisant les officiers généraux, officiers supérieurs et subalternes de l'armée à la prise de conscience de leur responsabilité en matière de défense du territoire national, des institutions démocratiques et des organes souverains.

Il a souligné que la cérémonie de présentation a lieu à un moment où l'on enregistre dans le secteur de la Défense nationale la fusion des ministères de la Défense Nationale et les Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, d'une part, et d'autre part, la poursuite du processus de restructuration et de redimensionnement des structures des Forces Armées.

Le gouvernant a ajouté que la restructuration tient compte du contexte actuel dans le pays, face à la situation politique, économique et sociale difficile qui nécessite la compatibilité de ressources rares avec les innombrables besoins d'efforts pour défendre les intérêts nationaux.

Il est prévu d'avoir, a souligné le ministre, un ministère de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie qui correspond aux nouvelles exigences du pays, qui a dans sa composition peu de départements, peu de directions, étant un département ministériel capable de répondre aux exigences (...) Le ministre de la Défense Nationale a expliqué que le nouveau commandant de l'armée, le général Jaque Raul, «n'est pas un officier inconnu, car il s'agit d'un cadre militaire expérimenté, doté de hautes compétences techniques, opérationnelles et intellectuelles et connaissant les problèmes de l'armée, tout comme des autres branches des Forces armées angolaises (FAA), en cours de restructuration et de redimensionnement, en vue de s'adapter aux défis actuels et futurs ».

A propos du Covid-19, le ministre a recommandé que les FAA, en particulier l'Armée, redouble son engagement à se conformer aux directives de l'Exécutif concernant les actions préventives visant à prévenir la propagation de cette maladie qui est un ennemi pour tous, méritant un combat sans trêve.

La cérémonie de présentation a eu lieu après que le président de la République, João Lourenço, ait investi le même jour (lundi), le nouveau commandant de l'Armée, le général Jaque Raul.

Le commandant en chef a recommandé aux officiers généraux du travail et une meilleure organisation, afin que l'armée, en particulier, et les Forces Armées en général, puissent continuer à remplir les fonctions qui, tout au long de l'histoire, le font de la meilleure façon possible.