Angola: Le CFM prêt à transporter la production agricole

Lubango (Angola) — Le Chemin de Fer de Moçamedes (CFM) est prêt à répondre aux éventuelles demandes des producteurs agricoles de transporter la production locale, actuellement en phase de récolte, les trains de voyageurs étant suspendus, a assuré lundi le président du conseil d'administration de Compagnie, Daniel Quipaxe.

S'adressant à Angop, à Lubango, Daniel Quipaxe a déclaré que la compagnie publique ne fonctionnait que depuis mars avec des trains de marchandises, principalement le transport de granit de Lubango à Namibe et, dans la position opposée, du carburant et du fret conteneurisé.

Il a fait savoir qu'il n'y avait pas encore de demande de transport de marchandises sur la section Lubango / Menongue, raison pour laquelle les trains de marchandises n'opère toujours pas sur cette route, mais comme c'est la saison de récolte de la production agricole, la société sonde les producteurs afin de garantir le transport de leur production le long de la ligne.

«Nous aurons des dépenses en carburants, lubrifiants et autres matériaux qui pèseront financièrement dans la trésorerie de l'entreprise, au cas où le transport de cette production ne serait pas justifié. Mais nous étudions pour voir les demandes le long du parcours et à partir de là nous planifierons les trains pour cette section, Lubango / Menongue ", a-t-il ajouté.

Quant au transport de passagers, il n'est pas assuré à cause de la difficulté la distanciation sociale requise, car le train transporte plusieurs personnes et il n'est pas possible d'observer ce facteur, d'où les trois Gouvernorats provinciaux, où passe les trains du CFM, notamment Huíla, Namibe et Cuando Cubango, ont décidé de maintenir la suspension du transport de passagers jusqu'à la normalisation de la situation.

Daniel Quipaxe a fait savoir que toutes les mesures de biosécurité sont garanties pour le personnel en service, une activité qui doit être garantie aujourd'hui par 50% de la capacité de ses employés, en raison des implications de l'état d'urgence, qui est déjà à sa troisième prorogation.

Au moins 14.440 tonnes de marchandises, dont du granit, du carburant et des lubrifiants, ont été transportées au cours des 21 derniers jours, du 22 avril au 12 mai, sur la ligne Lubango / Namibe et vice versa à travers le CFM.

Depuis Mocamedes, sur une route de 850 kilomètres, le CFM traverse deux municipalités de Namibe, cinq de Huíla et deux de Cuando Cubango, avec des taux de production élevés, en particulier Cuvango, Matala, Jamba et Quipungo (Huíla), ainsi que Menongue et Cuchi (Cuando Cubango).