Sénégal: Les bonnes performances de la Bank of Africa Sénégal en 2019

Bank Of Africa(BOA) Sénégal poursuit son développement stratégique en maintenant sa position sur le marché sénégalais, révèle un communiqué de la banque. Qui explique dans la foulée que les encours de crédits totaux sont en hausse de 16,6% tirée par les crédits interbancaires.

Les encours de ressource suivent la même tendance haussière et enregistrent un accroissement de 20,3%. Les parts de marché de Boa Sénégal sont de 6,1% pour les emplois contre 5,6% en 2019 et 8,1% pour les ressources contre 7,2% un an auparavant.

Le produit net bancaire est de 30,102 milliards de francs Cfa contre 24,949 milliards de Cfa au 31 décembre 2018, soit une progression de 20,7% porté par les commissions pour 23,5%.

Les charges de structures (charges du personnel, charges directes d'exploitation et net des dotations aux amortissements) enregistrent une hausse annuelle de 10,1% sur le second semestre 2019 avec l'ouverture de 06 nouvelles agences entre 2018 et 2019.

Avec un coût du risque à 0,53%, le résultat brut avant impôt connait une hausse annuelle de 8,6%. La banque enregistre une hausse de sa profitabilité avec une hausse de 7,1% de son résultat net qui ressort à 9,115 milliards de francs Cfa contre 8,509 milliards, soit une hausse de 7,1%.