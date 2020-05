Congo-Kinshasa: COVID-19 - Acquisition des kits de test rapide

Le lot est constitué de cinquante mille kits complets de test rapide au coronavirus fabriqués par la firme Belge Zentech basée à Liège en Belgique.

Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a procédé le lundi 18 mai à la remise de cet important don du gouvernement au ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. A son tour, le ministre de la Santé a remis cette dotation gouvernementale au secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 (ST/CMR/Covid-19), le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntamfum. Pour le ministre de la Santé, ces kits permettront d'avancer dans le test afin d'éviter le retard des résultats.

Tout en saluant l'implication du gouvernement dans la riposte à cette pandémie, le Pr Muyembe a souligné que ces tests permettront au Secrétariat technique non seulement d'augmenter sa capacité de diagnostic, mais aussi de connaître la façon dont le virus circule dans la population. « Cela permettra également de prendre des mesures pour limiter la propagation de ce virus », a-t-il déclaré.

Mille six cent vingt-neuf cas confirmés

Le bulletin épidémiologique du lundi 18 mai révèle que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de mille six cent vingt-neuf dont mille six cent vingt-huit cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu soixante et un décès parmi lesquels soixante confirmés et un cas probable. Le nombre de guéris est de deux cent quatre-vingt-dix.

Actuellement, cinq cent huit cas suspects sont en cours d'investigation. Quatre-vingt-onze nouveaux cas sont confirmés, dont quatre-vingt-neuf à Kinshasa et deux dans le Haut-Katanga. Mille soixante-cinq patients en bonne évolution. Dans la journée d'hier, dix-huit nouvelles personnes sont sorties guéries et aucun nouveau décès n'a été rapporté parmi les cas confirmés. Au total, sept provinces sont touchées, à savoir Kinshasa avec mille cinq cent onze cas, Kongo central quatre-vingt-deux cas ; Nord-Kivu quinze cas ; Haut-Katanga treize cas ; Sud-Kivu quatre cas ; Ituri deux cas et Kwilu un cas.