Congo-Kinshasa: Education - La reprise de cours soumise à la prise des conditions sanitaires

Le ministre de tutelle rassure que l'année en cours ne sera pas déclarée blanche mais il pose des préalables pour cette reprise des cours au niveau de son secteur, tenant compte de la protection des élèves ainsi que de leurs enseignants.

Dans une réunion tenue le week-end avec les partenaires de l'éducation en RDC, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Willy Bakonga, a rassuré de la reprise des cours pour achever l'année scolaire 2019-2020. Mais, pour ce membre du gouvernement, cette reprise des cours reste soumise à la prise des mesures sanitaires afin de ne pas exposer les élèves à la pandémie du coronavirus. « On accepte que les enfants reprennent l'école mais on doit prendre des mesures sanitaires pour les protéger », a souligné le ministre Bakonga, notant que cette décision sera consensuelle.

Le ministre de l'EPST a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour assurer la protection des enfants avec cette reprise des cours. « Nous voulons que les écoles reprennent mais pas d'une manière cavalière. En respectant certaines conditions d'hygiène pour protéger les enfants. Il faut également disponibiliser un thermomètre en vue de prélever la température chez les enfants. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour tout cela. Le gouvernement ne peut pas exposer des enfants en permettant une reprise des cours sans prendre une certain nombre de dispositions », a-t-il affirmé.

Pas encore de calendrier d'examen d'État

Un document publié le 18 mai 2020 attribué à la cellule de communication du ministère de l'EPST note, par contre, « qu'aucun calendrier concernant l'organisation des épreuves d'examen d'Etat ou tout autre test n'est arrêté à ce jour ». Le ministre Bakonga cité dans ce document appelle, par ailleurs, tous les élèves, en particulier les finalistes, à se préparer en conséquence, même pendant cette période de confinement car, a-t-il noté, aucune année blanche n'est à l'ordre du jour. Cette mise au point de la cellule de communication du ministre de l'EPST a ainsi tenu à mettre fin à cette rumeur qui circulait sur un quelconque calendrier élaboré par le ministère et les partenaires à l'éducation sur la reprise des cours et la tenue des épreuves de fin des cycles primaire et secondaire.