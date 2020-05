Sénégal: Tambacounda - 04 positifs dont un agent administratif de l' hôpital régional

La commune de Tambacounda a enregistré hier, lundi, 4 nouvelles contaminations au Covid-19, tous des cas contacts dont un agent administratif du Centre hospitalier régional de Tambacounda. Au total, ce sont 4 médecins et 5 infirmiers qui y ont chopé le virus, ce qui fait installer une certaine frayeur chez les usagers.

C'est le gouverneur de la région de Tambacounda qui l'a annoncé hier, lundi, en marge de la cérémonie de réception des équipements de protection offerts par Mamadou Kassé, le directeur général de la Sicap. « Le département de Goudiry est devenu vert car le foyer du Covid-19 y est éteint.

Sur les 63 malades, les 62 sont rentrés chez eux, et le 63e suivra dans les prochaines heures ». Ces résultats, le président du comité régional de gestion de l'épidémie laissera entendre qu'ils le doivent au soutien constant du président de la République, des ministres de la Santé et de l'Intérieur mais également, à l'engagement sans faille des acteurs territoriaux du département de Goudiry d'abord, et ceux de la région après.

Oumar Mamadou Baldé a décerné une mention spéciale aux agents de santé et aux forces de défense et de sécurité qui ont été déterminants dans l'opérationnalisation des mesures. D'ailleurs, il révélera que sous peu, le bouclage des villages par les pandores sera levé.

Le gouverneur de la région de Tambacounda s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de réception susmentionnée.

En effet, moins de 48 heures, après l'appel du président du conseil d'administration de l'hôpital, Mamadou Kassé, le directeur général de la Sicap, président de l'association «Anka Wouly» et non moins conseiller municipal et départemental à Tambacounda, est venu au chevet des travailleurs en octroyant 110 équipements de protection individuelle de très bonne qualité, selon des experts de la santé.

Oumar Mamadou Baldé, le chef de l'exécutif régional de magnifier ce geste dont il dira que c'est le énième.

« Depuis le début de cette crise, ce cadre ressortissant de Tambacounda n'a jamais cessé d'être à nos côtés, lui comme tant d'autres mais, qu'il me soit permis de prier pour lui et de le remercier au nom de tous les acteurs territoriaux », a souligné avec force le chef de l'exécutif régional.