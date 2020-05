Madagascar: Groupe Basan - Appui à la Commune d'Ankaraobato

Les entreprises du groupe Basan participent activement aux actions sociales relatives à la lutte contre le Covid-19.

Cinq "Fokontany" riverains des sociétés Lecofruit et OIM de la commune d'Ankaraobato ont en effet reçu le soutien de ces sociétés qui ont principalement ciblé les populations les plus vulnérables dans les "Fokontany" d'Andafiatsimo, Ambodivoanjo, Antsahasoa, Ambohibahiny et d'Ifarihy. Ainsi, 800 personnes, soit 160 individus par "Fokontany" incluant des lavandières, des handicapés ont pu recevoir des dons de farine, de sucre, d'huile, de Farilac et de biscuits JB.

Les dons ont été livrés à chaque bureau de "Fokontany" par les cadres des deux sociétés du groupe Basan et ont été remis officiellement aux Chef "Fokontany" et à leur Comité Loharano. Ces derniers seront chargés de la préparation des lots individuels et de la distribution en faisant du porte-à-porte aux personnes ciblées, dans le respect des mesures sanitaires.

Ces rencontres ont aussi été l'occasion de renforcer les messages sanitaires avec des flyers de sensibilisation « Torolalana » qui complètent les supports de communication existants pour lutter contre le COVID 19. Solidaire des populations riveraines, le personnel d'OIM et de LECOFRUIT s'est impliqué bénévolement dans la logistique de cette opération pour en assurer le bon déroulement et pour cultiver au quotidien les valeurs de Basan, un groupe industriel responsable et engagé pour le développement de Madagascar.