Madagascar: "Beatmaking" - Tida Kenny figure proue de la musique électro malgache

Il peut se targuer de déjà posséder une solide reconnaissance, notamment grâce à des collaborations avec des grands noms de scène malgaches. Leader du groupe Welvi Waves, Tida Kenny, un jeune homme de 24 ans, compose aussi la plupart des mélodies des chanteurs talentueux de Madagascar.

2018, une année charnière, une période où le jeune "beatmaker" voit sa popularité monter en flèche bien qu'il travaille souvent dans l'ombre. Architecte de mélodie, il tombe dans la ligne de mire des artistes talentueux comme Big Mj, Basta Lion, en encore Joudas. En outre, il participe à des événements où il a acquis des expériences. En parallèle, outre la composition de mélodies, il écrit des textes pour lui-même. Très vite, ces « instru » et ses performances artistiques suivis par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux lui valent une reconnaissance à l'échelle nationale.

En fondant son propre label, le leader de "Welvi Waves" poursuit le lancement de nouveaux morceaux en collaboration avec les jeunes Tamataviens notamment "Kipikilahy Bandem", un raggaman célèbre de la région. Ce dernier est reconnaissant du talent de son compositeur, « Tida est l'un des meilleurs beatmakers de Toamasina. Il est sérieux et très astucieux dans ses compositions ».

Rêve d'enfance. Déjà à l'âge de 10 ans, Tida Kenny rêvait d'être un chanteur et un compositeur. Dans sa chambre, dans son lit, il chante et imagine être sur scène devant des milliers de spectateurs. Poursuivant le désir de pouvoir un jour arpenter les planches des salles de concert de Madagascar, il s'efforce à composer et à chanter tous les week-ends. Rythmé par un mariage de diverses tendances musicales comme le hip hop et l'Afro dance, Tida produit une sonorité atypique. Ce qui le différencie des autres jeunes compositeurs.

En 2009, alors qu'il n'avait que 13 ans, il compose dans sa chambre de la musique instrumentale. Ensuite, il gagne la confiance du propriétaire du studio "Prise Formance" et devient le responsable cet établissement en 2012. C'est également l'année où il a créé le groupe "Welvi Waves", un collectif très connu par les jeunes d'aujourd'hui avec son titre « Tiako sady Tia zah ». En 2014, le jeune Tida rencontre une difficulté, le fondateur du studio "Prise Formance" est décédé. Avec le cœur lourd de chagrin le jeune homme doit devoir changer de studio. Quelque temps après, il découvre le "Studio Feo" de Tonton Dida. Dès lors, sa performance et son talent sont connus par tous les jeunes de la région orientale de la Grande Ile.

Cette célébrité ne s'arrête pas là, Tida Kenny enchaîne des collaborations avec les artistes de la capitale. En effet, il travaille étroitement avec les maisons de production comme PNS ou encore "Grace Music". Entre 2014 et 2019, le jeune artiste développe sa carrière en tant que "beatmaker" et leader du collectif "Welvi Waves". Ambitieux et créatif, il monte son propre studio "Five.0. one" (5.0.1) et décide de voler de ses propres ailes.

Parti de rien, Tida Kenny a réussi à se faire de la place dans le monde de la musique malgache.