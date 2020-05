Madagascar: Services fonciers - Des guichets électroniques pour la délivrance de CSJ et de Plans

La dématérialisation est en cours au sein de l'Administration foncière. Le ministre Hajo Andrianainarivelo a inauguré hier les premiers guichets électroniques, qui délivrent des Certificats de situation juridique (CSJ) et des Plans.

Finis la corruption, les longues files d'attente et les grands rassemblements devant les services des Domaines et de la Topographie. Plusieurs solutions ont été lancées hier à Anosy. Parmi celles-ci, les guichets électroniques fonciers sont déjà opérationnels, pour Antananarivo Atsimondrano. « L'Administration foncière a commencé la dématérialisation par ce district, car c'est celui qui dispose de données complètes dans les archives. Aucune page ne manque dans les livres fonciers. Plus de 15000 titres ont donc été numérisés, ce qui a coûté 93 millions d'ariary.

A cela s'ajoute la construction d'infrastructures et les équipements. Le coût total du projet s'élève à 167 millions d'ariary, financé par les ressources propres internes du MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics) », a expliqué le directeur général des Domaines et de la Topographie, lors de l'inauguration des guichets électroniques, hier à Anosy.

Avantages multiples. Certes, les avantages de la mise en place de ces guichets électroniques en valent la peine. D'après le ministre de tutelle, Hajo Andrianainarivelo, ces dispositifs vont régler les problèmes de corruption, d'attentes et de rassemblements devant les services fonciers. « Ces guichets facilitent beaucoup les démarches pour les usagers. Il faut juste s'enregistrer et payer le ticket au comptoir, ensuite aller au guichet électronique pour demander et obtenir un Certificat de situation juridique ou un Plan. Tout cela ne prend que quelques minutes, alors qu'auparavant il fallait plus d'une semaine pour avoir ces documents.

Par ailleurs, les intermédiaires n'auront plus leur place ici, car non seulement la délivrance est simple et rapide, mais tout est également numérisé et chaque opération faite par une personne est enregistrée. Cette dématérialisation mettra fin à la corruption. D'ailleurs, des caméras de surveillance seront mises en place. Comme nous l'avons toujours dit, l'amélioration des services publics fait partie des priorités de l'Etat. La mise en place de ces guichets électroniques est un premier pour les services des domaines et de la topographie », a affirmé le ministre Hajo Andrianainarivelo.

D'après ses dires, ces guichets seront mis en place dans les autres régions et districts. Cependant, cela nécessite un engagement de l'Etat et des partenaires techniques et financiers. En effet, la mise en place des guichets électroniques exigent des infrastructures techniques, si l'on ne cite que l'électricité et la connexion Internet.

Améliorations. Outre cette solution innovante, l'Administration foncière a également lancé l'application e-Fantatra, permettant aux usagers d'obtenir les informations nécessaires et de faire le suivi de leurs dossiers, à partir d'un téléphone mobile, toujours dans l'optique d'éviter les déplacements, les rassemblements et les pertes de temps devant les bureaux des services fonciers. « Les usagers ont juste à placer leurs demandes dans un bac dédié, auprès des services des domaines et de la topographie. Une fois que nos services ont examiné la demande, l'usager concerné sera contacté et sera informé du bureau exact avec le numéro de la porte où il doit se rendre, des documents nécessaires pour le traitement de sa demande, et également du montant exact des frais qu'il doit payer à l'Administration », a expliqué Cyrille Randriamampandry directeur de la Topographie.

Réouverture. Pour sa part, Raharo Andriamanjato Laza, directeur des Domaines a déclaré que le guichet unique à Anosy ouvre cette semaine, car les besoins des usagers sont nombreux. « Cependant, il faut respecter l'organisation et les mesures sanitaires prises par l'Etat. Les masques de protection sont obligatoires, de même pour le lavage de mains et le contrôle de température à l'entrée. Les services ne seront ouverts que la matinée. Avec ces mesures, les personnes reçues sont réduites, car il faut également respecter la distance de sécurité d'un mètre.

De plus, les employés font une rotation, mais ne peuvent pas être au complet », a-t-il déclaré. D'après les informations, les CSJ et les Plans en instance sont distribués lundi et mardi. Les services fonciers ne recevront les nouvelles demandes qu'à partir de demain et limitent les demandes reçues à 40 par jour pour les CSJ, 40 par jour pour les Plans et 20 par jour pour les demandes de mutation.