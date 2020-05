Madagascar: Epidémie de Dengue - Tendance à la baisse selon le Ministère de la Santé

Le moustique aedes aegypti est l'ennemi à abattre dans cette lutte contre la dengue.

Le nombre de nouveaux cas de Dengue affiche petit à petit une baisse selon les informations recueillies auprès du ministère de la santé publique.

« A ce rythme, il faut peut-être attendre un mois après le début de la campagne d'assainissement et de nettoyage menée à Majunga pour voir une baisse considérable des statistiques, une diminution conséquente du nombre des cas ». Ce sont là les propos du Dr Lamina Arthur Rakotonjanabelo, directeur de cabinet auprès du ministère de la santé publique joint au téléphone hier pour faire l'état de la situation de l'épidémie de Dengue qui sévit dans la ville de Mahajanga. Notre interlocuteur d'expliquer la projection : « l'incidence des nouveaux cas commence certes à diminuer. Mais tant que les moustiques adultes - ceux-ci n'ont pas été ciblés par la campagne d'assainissement et de lutte anti larvaire menée récemment et sont probablement des vecteurs du virus de la Dengue - de nouveaux cas pourraient surgir ». Interrogé sur les statistiques des cas actuelles, le directeur de cabinet auprès du ministère de la santé publique malgache a avancé « je n'ai pas les chiffres exactes mais les dernières statistiques sont aux environ de 3 000 cas ». Des cas qualifiés de « suspects » et présentant des « symptômes similaires à la Dengue ».

Positif. L'interview téléphonique du directeur de cabinet auprès du ministère de la santé publique a également permis de connaître un « renforcement du système de surveillance de l'épidémie ». « On a insisté sur la sensibilisation de la population à aller se faire consulter dans les hôpitaux. Ce qui n'était pas le cas au début de la campagne d'assainissement et de nettoyage » note le Dr Lamina Arthur Rakotonjanabelo. Avant de renchérir « la population a répondu favorable à notre invitation. Les gens viennent de plus en plus dans les hôpitaux. Ce qui a permis de traiter les cas positifs jusque-là non répertoriés. Il faut tout de même dire que les campagnes de sensibilisation ont dissipé les peurs de la population. Notamment, celle d'être assimilés au Covid-19 ». Outre la sensibilisation, « l'instauration du principe de la gratuité des soins » fait également partie des efforts de renforcement du système de surveillance de l'épidémie mis en œuvre par le ministère de la santé.

62,5%. Serait le taux de positivité de l'épidémie dans la ville de Nosy Be selon les informations données par la direction de la promotion de la santé auprès du ministère de la santé publique. Un taux obtenu par les résultats de tests effectués sur 30 prélèvements dans six centres de santé de base de l'île. « Sur les 30 prélèvements effectués à Nosy Be, 23 étaient positifs » explique le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la promotion de la santé auprès du ministère de la santé publique. Notre interlocuteur de rajouter que Nosy Be n'enregistre pas encore de cas graves et que l'établissement du taux de positivité global n'est pas encore possible étant donné que des formations sanitaires n'ont pas encore pu effectuer des prélèvements. La crise sanitaire est actuellement à son comble. Avec le paludisme qui frappe dans le Sud,la dengue qui sévit dans l'Ouest et le Covid-19 qui bloque le Centre et l'Est, la santé publique vit ses heures difficiles.