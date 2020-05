Madagascar: Ifm - "Olo Blaky" en "live"

"Olo Blaky" est toujours aussi engagé et militant.

Après "The Dizzy Brain" c'est maintenant au tour de Olo Blaky d'investir la scène de l'IFM. La bande à Naty Kaly aux commandes, c'est la certitude de vous faire vibrer avec leur musique. Le 23 mai, le groupe sera en direct sur la page Facebook du Centre culturel français à 10h30, pour le bonheur des inconditionnels.

La naissance du groupe "Olo Blaky", la vie d'une cité et le hasard y sont pour quelque chose. Nous sommes en 2008, quand Naty Kaly, un jeune chanteur ayant eu un succès modeste avec son style plutôt « hip hop », rencontre Gala, un percussionniste du groupe "Zanaray Percussions". Les deux qui sont maintenant les leaders vocaux du groupe "Olo Blaky" ont fusionné et qui crée un style musical jonglant entre le traditionnel, l'innovation et la musique fusion. Treize ans plus tard, la bande à Naty Kaly est toujours aussi engagée et militante.

Leur musique que Naty Kaly détermine comme « Mozika io ry baina » est un mélange de hip-hop, de roots et de sonorités traditionnelles, une rencontre entre le "black music" et la musique du terroir malgache. La formation actuelle est composée de Naty Kaly (lead-vocal & kabosy), Patrick (guitare), Odylon (basse) et Tsiory Aaron (batterie). Un moment de détente devant son écran est de mise, en toute sécurité chez soi à s'abreuver de la bonne musique !