Madagascar: Etat d'urgence sanitaire - Pas encore d'école pour les classes intermédiaires

D'après la déclaration du président de la République le dimanche 17 mai 2020, mentionnant que les mesures restent les mêmes pour les régions Analamanga, Atsinanana et Alaotra Mangoro ; les classes intermédiaires ne sont pas encore prêtes de retourner à l'école jusqu'à la fin de la dixième semaine d'état d'urgence sanitaire. Une mesure nécessaire afin de protéger les enfants face à cette pandémie qui ne cesse de gagner du terrain. Toutefois, de nombreuses écoles privées et leurs enseignants en souffrent puisque sans classe, pas de travail. Certains établissements risquent même de mettre la clé sous la porte.

Bouleversement du calendrier scolaire. Si le calendrier scolaire des classes d'examen est déjà bouleversé par cette crise sanitaire, le cas des classes intermédiaires est encore plus incertain. On ne parle ni de la reprise des classes ni de l'arrêt définitif des cours. Ce qui inquiète les parents qui commencent à se demander si une année blanche est à envisager. Une situation qui ne ravit pas non plus les parents ayant des enfants en classe d'examen, « j'ai peur pour la santé de mon fils, mais je ne veux pas non plus qu'il perde une année si on décide de ne plus l'envoyer à l'école alors que les examens sont maintenus. De plus, on a déjà payé ses frais de scolarité de septembre jusqu'à ce mois » a témoigné une mère de famille, très inquiète de la situation. Du côté des enseignants, ils sont catégoriques, « c'est impossible de finir le programme pour cette année sauf si l'année scolaire est prolongée ». Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été émise par le ministère de l'Education nationale par rapport aux nombreuses questions que se posent les principaux concernés.

Sans surveillance. Enfin, pour les parents, la situation n'est pas évidente puisque eux, doivent reprendre le travail tandis que leurs enfants restent à la maison. Beaucoup sont donc obligés de faire appel à des proches ou à des nounous pour les garder. Et pour ceux qui ne disposent pas des moyens, les enfants sont livrés à eux-mêmes, jouant entre eux dans les quartiers, sans respect de la distanciation sociale, parfois sans masque et sans se laver les mains régulièrement.