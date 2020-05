Madagascar: Athlétisme - Les championnats nationaux reportés sine-die

La tenue des Championnats de Madagascar en juin et juillet ne sera plus possible.

Avec la décision de l'Etat de poursuivre la suspension des organisations des activités sportives, la fédération malgache d'athlétisme est dans l'expectative. « Il faut au moins quatre mois pour préparer un championnat national. Et là à un mois de la date prévue des championnats nationaux sur piste, les athlètes sont restés confinés chez-eux et ne sont même pas autorisé à s'entrainer. Même si la fédération internationale et la confédération africaine d'athlétisme ont déjà tablé sur une saison blanche pour cette année 2020, la FMA prévoit encore d'organiser ces compétitions en fonction de l'évolution de la situation» a annoncé, Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA.

Le numéro un de l'athlétisme malgache a participé à une réunion par visioconférence avec le président de la fédération internationale, Sebastien Coe, de Kalkaba Malboum de la confédération Africaine et les membres au sein du conseil de la CAA. La fédération va allouer des aides pour les athlètes professionnels qui sont privés de revenus et de compétition pendant cette pandémie de coronavirus. « Nous ne sommes pas concernés par cet aide car Madagascar ne dispose pas d'athlète professionnel ou ayant réalisé des minimas pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Pourtant, le président de la région CAASR à laquelle Madagascar est membre a demandé des subventions pour les fédérations membres pour les difficultés engendrées par le covid-19 » a continué, Norolalao Andriamahazo. A l'heure actuelle, les boursiers malgaches dans les centres d'entrainements restent encore bloqués à l'étranger. Il s'agit de Bezara Jean Robert à Dakar, Franck Todisoa, Claudine Njarasoa et Cynthia Félicité. Ces athlètes malgaches attendent tous avec impatience la reprise des compétitions surtout les Championnats d'Afrique reportés pour juin 2021.