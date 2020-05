Cote d'Ivoire: COVID-19/Retour des enseignants et élèves à l'intérieur du pays - Cafouillage, hausse des tarifs constatés à Yopougon-Ficgayo

Place Ficgayo, ce mardi 19 mai 2020, calvaire des enseignants. Sous le chaud soleil, longues attentes (depuis 6h du matin pour certains), cafouillage, désordre, hausse exponentielle des tarifs...

Des enfants exténués. C'est ce à quoi, a assisté un reporter-photographe de Fraternité Matin qui a saisi ces instants dans son objectif.

Pour faciliter le retour des enseignants et élèves à l'intérieur du pays dans le cadre de la reprise des cours, le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle organise des convois.

Et ce, en collaboration du ministère de la Santé Publique et de l'Hygiène et du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Sont concernés les enseignants, le personnel administratif et les élèves.

En principe, l'organisation de ces convois devrait se faire selon les normes sanitaires édictées. Avoir les images prises à la place Ficgayo de Yopougon, ce mardi 19 mai 2020, cela ne semble pas le cas.

Les tarifs sont passés de de 5000 à 9000 FCFA (Mankono), de 8000 à 12000 FCFA (Bouna), Korhogo de 8000 à 12000 FCFA voire 20000 FCFA.

C'est le lieu d'indiquer que depuis le déclenchement de la pandémie due à la Covid-19, le gouvernement ivoirien à isolé Abidjan (le principal foyer) des autres villes du pays. Stoppant ainsi le déplacement des personnes soumis à autorisation.

Ce retour, faut-il l'indiquer concerne « 18 760 personnes recensées jusqu'à présent ». Selon Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale cela représente, soit 37% d'élèves, un peu plus de 57% d'enseignants et près de 6% de personnels administratifs.

Des sites répertoriés pour accueillir les candidats au voyage se présentent comme suit : Yopougon Ficgayo pour l'axe Centre et Nord (Yamoussoukro, Dimbokro, Bouaké, Katiola, Ferké, Boundiali...) et Abobo pour l'axe de l'Est (Agboville, Adzopé, Abengourou, Bondoukou, Bouna).