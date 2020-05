Sénégal: Dr Seydina Limamoul Mahdi Diagne - «Le virus se manifeste de manière sournoise chez les personnes âgées»

Les manifestations cliniques du coronavirus chez les sujets âgés ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on observe chez les sujets jeunes. Selon le gériatre Seydina Limamoul Mahdi Diagne, la fièvre n'est pas au premier plan. Une situation qui peut contribuer à une prise en charge tardive et créer des complications qui conduisent au décès.

L'effet du virus sur les personnes âgées est plus dramatique et les affecte particulièrement par rapport à la morbidité et au taux de décès. Selon le docteur Seydina Limamoul Mahdi Diagne, trois facteurs pourraient entrer en jeu pour l'expliquer.

Il s'agit selon le médecin gériatre de la manifestation clinique chez les sujets âgés qui est différente de celle chez les jeunes.

« Comme toute maladie aigue qui survient sur un terrain de polypathologie, la manifestation clinique, la manière dont les signes se manifestent, n'est pas forcément la même que celle qu'on a chez les sujets jeunes », a déclaré le docteur Diagne.

Et de poursuivre : « comme tout le monde le sait, quand quelqu'un éternue ou tousse, a de la fièvre, on s'inquiète.

On n'a pas forcément ces signes-là chez les personnes âgées. Elles peuvent juste avoir une altération de l'état général, à savoir quelqu'un qui pouvait marcher normalement peut du jour au lendemain faire des chutes.

Il peut avoir des modifications de l'odorat. Ou encore ça peut se manifester par un syndrome confusionnel, quelqu'un qui avait un fonctionnement normal de son cerveau et du jour au lendemain devient confus, ne sait plus à quelle heure on est, peut avoir une perturbation du sommeil, une agitation comme un délire. Ça peut se manifester ainsi parce que c'est un syndrome infectieux ».

Expliquant l'absence de fièvre qui est le premier signe suspect du coronavirus, le docteur Diagne a déclaré : « on peut ne pas avoir forcement de la fièvre, on peut faire une hypothermie c'est-à-dire le contraire de la fièvre ou bien une fébricule.

Il peut y avoir dans certains cas comme l'attestent depuis pas longtemps des chercheurs Suisses, Français, que la personne âgée présente des troubles digestifs, un manque d'appétit, une diarrhée, des vomissements, des nausées alors que les signes pulmonaires de la pathologie du coronavirus vont se manifester plus tard ou ils sont là mais ne se manifestent pas au premier plan ».

Et de renchérir : « Et donc, la personne âgée qui a toutes ces maladies et qui a des manifestations différentes peut garder le virus, son état peut altérer jusqu'à un bon jour ou quelques jours, les signes pulmonaires vont apparaitre et en ce moment, c'est une personne qui est déjà fatiguée.

Et le diagnostic se fait tardivement. Ce n'est pas la faute du médecin, mais toutes les maladies aiguës peuvent se manifester de façons différentes chez les sujets âgés et quand ce dernier est déjà malade hospitalisé, les complications qui sont liés à l'alitement sont aussi plus fréquentes quand on est âgé.

Le sujet âgé peut facilement faire un caillou de sang qui peut aller des membres inférieurs au niveau pulmonaire et donc l'une des complications les plus graves, c'est l'embolie pulmonaire.

On a même plusieurs décès liés à ça en sachant même qu'il y a des personnes qui disent que le virus a fait des dégâts au niveau de la muqueuse qui tapissent les vaisseaux et cela favorise des problèmes de coagulation».

La fragilité des personnes âgées face au coronavirus peut aussi s'expliquer, selon docteur Diagne, par un vieillissement du système immunitaire qui assure les défenses de l'organisme.

« Dans ledit contexte c'est un virus, il y a une baisse du temps de réponse mais aussi de la qualité de réponse envers le virus. Ce qui fait qu'avant de répondre à l'agression, le virus a le temps de se multiplier, de faire des dégâts » a-t-il avancé.

La polypathologie (comorbidités) demeure aussi un autre facteur de fragilité chez les personnes du 3eme âge.

« Ce sont des personnes qui ont une ou deux parfois plus de maladies souvent cardiovasculaires ou métaboliques comme l'hypertension, le diabète ou encore une altération de la fonction rénale qui peut facilement virer au drame si ces pathologies ne sont pas prises en charge. Elles peuvent servir de faille au virus et conduire à des complications ».