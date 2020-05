Ile Maurice: Rose-Hill Transport - 300 tests négatifs pour les employés

Même si les fréquences ont été réduites, les autobus de Rose-Hill Transport (RHT) ont sillonné les routes depuis le confinement, décrété le 17 mars, les transports en commun faisant partie des services essentiels.

Et, pour préparer comme il se doit la reprise et le déconfinement graduel, dès le samedi 16 mai, RHT a organisé, en collaboration avec des équipes du ministère de la Santé, une journée de tests pour tout le personnel de la société. Opération qui a eu lieu au dépôt de RHT, à la route Hughnin, à Rose- Hill où plus de 300 tests ont été effectués sur le personnel au complet, du plus haut cadre aux employés en première ligne. Tous se sont révélés négatifs.

«RHT ne s'arrêtera devant aucun obstacle pouvant mettre en danger la vie de nos passagers. Il y va de ma responsabilité de Chef d'entreprise et il est de notre devoir de protéger nos passagers, nos employés dans l'exercice de leurs fonctions et tous ceux qui nous font confiance depuis des décennies. J'en profite pour remercier tous les hommes et les femmes de RHT qui, tout au long de ce confinement, ont œuvré pour maintenir nos services sur les routes mauriciennes. Comme nos médecins et nos soignants, ils sont les héros de cette pandémie», a déclaré le CEO de la compagnie, le Dr. Sid Sharma.